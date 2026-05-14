Saprissa vuelve a enviar un dardo al arbitraje minutos antes de arrancar la final ante Herediano

Roberto Artavia fue muy sincero sobre lo que no le gusta del arbitraje. (Marvin Caravaca)

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, tiró de nuevo un par de dardos al arbitraje costarricense momentos antes de arrancar la final del Clausura 2026 ante Herediano.

Artavia vuelve a cuestionar al arbitraje

Al jerarca morado le consultaron sobre la labor de los silbateros y qué es lo que le incomoda, por lo que aprovechó para recordar algunos puntos que no le terminan de convencer, en declaraciones brindadas a las radios presentes en el estadio Saprissa.

“Yo siempre he dicho, como todos, que los árbitros pueden cometer un error de vez en cuando; ojalá que sea porque es una equivocación y no porque sienten la presión afuera de la cancha o desde el estadio mismo. En eso tengo plena confianza en su trabajo”.

Con esa frase, Artavia volvió a poner sobre la mesa un tema sensible en el fútbol nacional: la influencia del entorno sobre las decisiones arbitrales en partidos de alta tensión.

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El VAR, principal punto de molestia

El presidente tibaseño explicó que donde sí mantiene observaciones más claras es con el uso del VAR, al que considera poco decidido para intervenir en jugadas puntuales.

“Sobre el VAR sí he tenido observaciones; creo que el VAR ha sido tímido, por falta de una mejor palabra, en intervenir en el juego en algunos penales. En contra, he visto en tres o cuatro ocasiones que sujetan a Kendall Waston y el VAR no interviene”.

A pesar del señalamiento, Artavia aseguró que no considera que esas situaciones hayan cambiado el rumbo deportivo del equipo.

“Allí tengo algún grado de queja, pero tampoco creo que haya incidido en los resultados que hemos obtenido”.

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También cuestionó a Enrique Osses

El mandatario morado reveló además que expresó directamente su molestia a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, por una decisión que consideró fuera de lugar antes de la fase decisiva del campeonato.

“Le dije cuando se puso a publicar estadísticas del VAR antes de las semifinales que era inapropiado porque le levanta presión a los árbitros desde la misma comisión de arbitraje y a eso no le vi ningún sentido”, agregó.

Las declaraciones llegan justo en la previa de una final caliente ante Herediano, donde cualquier detalle arbitral inevitablemente estará bajo la lupa.