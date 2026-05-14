Hernán Medford no se la quiso jugar en la final y mandó esta alineación ante Herediano

Hernán Medford no hizo loco en su alineación para la final ante Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Herediano se medirán este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa en Tibás y desde las alineaciones dieron una muestra de su mentalidad para el juego que arrancará la final del Clausura 2026.

Una de las noticias destacadas en el Monstruo es la confirmación de la ausencia de Luis Paradela, quien no pudo recuperarse de una lesión muscular, por lo que estará ausente.

A las bajas moradas se suman Mariano Torres y Fidel Escobar por sanción, por lo que Hernán Medford no se la jugará mucho y saldrá con el mismo once con el que disputó el partido de vuelta de semifinales el domingo ante el Municipal Liberia.

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Saprissa irá a la cancha con el siguiente once

Abraham Madriz, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston, Gerald Taylor, Ricardo Blanco, David Guzmán, Jefferson Brenes, Orlando Sinclair, Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

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