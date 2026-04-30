Jafet Soto calienta la segunda fase y dijo algo que no le gustará para nada a Erick Lonis

Jafet Soto afirmó que a algunos les incomoda el VAR porque sin este ganaban injustamente. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente del Herediano, empezó a jugar la segunda fase del Clausura 2026 este jueves en una entrevista que realizó en la página de Facebook de los florenses.

El mandamás del Team habló de diversos temas, entre ellos el arbitraje, el VAR y las quejas que han realizado algunos equipos del fútbol nacional, como Saprissa.

Para Jafet, en Costa Rica la labor del VAR ha sido muy buena, una herramienta que vino a dar justicia al balompié y a los que no les gusta, es porque ya no cuentan con “regalos” que les daban antes y por los que ganaban títulos, según sus palabras.

LEA MÁS: Jafet Soto tiró fuego de lo que le preocupa del arbitraje de cara a semifinales

Dardos directos contra Saprissa

Soto lanzó algunos hachazos a las palabras de Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo morado y las críticas que ha hecho sobre el VAR y que debería quitarse en Tiquicia.

“El sistema VAR es algo que llegó para quedarse, instalarse y para sentarse. Creo que nos ha dado más cosas buenas que malas, Algunos quieren ver las malas porque cuando estuvieron sin VAR, ganaron cosas que no merecían ganar, porque se las regalaron.

“Entonces, como ahora hay VAR, muchas de esas personas quieren que sea como antes, que les regalaran las cosas. Que no se vean y que no haya VAR”, indicó.

LEA MÁS: Comisiario al que Mariano Torres tocó, había acusado a Jafet Soto de insultarlo y sanción estuvo fuerte

Recuerdos de finales polémicas y títulos cuestionados

EL VAR trajo justicia al fútbol de Costa Rica según Jafet Soto. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Jafet picó al recordar partidos o finales que terminaron en títulos con claros errores arbitrales que definían todo.

“Recuerdo que cuando se fundó FUTV, para llenar programación comenzaron a dar partidos viejos, de Saprissa y la Liga, finales, porque nosotros desaparecimos un tanto en ese tiempo y eran muchos partidos de ellos”

“Hay un partido en el que le pitan fuera de lugar a Miso y estaba dos metros habilitado, porque obviamente tenía que ser campeón el otro, porque era así, más o menos se repartía la torta así, uno, uno, uno, uno. Goles que nunca entraron, con la mano, piscinazos, son cosas que pasaban sin VAR”,

“Si hacemos cálculos de cómo debieron quedar algunas finales, cuidadito y nos hacemos cuarentones, si hacemos cuentas verdaderas de esto”, agregó.

LEA MÁS: Expresidente del Herediano pidió que se inmortalice a Jafet Soto de una manera sorprendente

Respaldo al arbitraje y a Enrique Osses

Para Soto, el arbitraje en el país a cargo de Enrique Osses ha mejorado y crecido notablemente y él no ve nada de malo en las estadísticas que se presentaron el martes y no lo asume como presión de ninguna manera.

“Nosotros estamos para apoyar y el VAR no ha sido bueno, sino buenísimo. tenemos cosas que mejorar, como meter más cámaras y apoyarnos más en lo que se está haciendo, ver cómo copiamos las herramientas nuevas a nivel mundial, pero todo para mejorar no para que levanten un trofeo que les regalaron, pero lo celebran como si lo hubieran ganado verdaderamente, cuando uno sabe que en muchos casos y en muchos años, los trofeos fueron prácticamente regalados”, remató.