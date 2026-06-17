Jafet Soto contó cuál jugador podría ser la próxima venta del Herediano

Jafet Soto explicó cómo manejan el caso del juvenil Gabriel Sibaja. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una de las joyitas que tiene el Herediano en su planilla es el joven Gabriel Sibaja, un talentoso volante que fue la cara de los chamacos en la plantilla el torneo anterior.

Gabriel fue el juvenil florense con más minutos al acumular 650 en diez partidos jugados, todos como titular, una ficha en la que confió el técnico José Giacone.

A sus 17 años, el muchacho ya pinta como uno de los jugadores que podrían ser una de las futuras ventas del Team, aunque no quieran apresurarse en su proceso.

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Jafet Soto explica el plan para el desarrollo de Gabriel Sibaja

Jafet Soto, presidente del Herediano, respondió a La Teja cómo están manejando la situación con el mundialista del Mundial Sub-17 de Catar 2025.

“Pues sí, podría salir, pero lo vamos a decidir nosotros como siempre lo hemos hecho; hay que llevarlo con calma, tenemos un plan de desarrollo, apenas tiene seis meses en Herediano, no queremos que pierda el proceso de selección, es un caso parecido a como manejamos el proceso de Andy Rojas”, comentó.

Sibaja llegó el año pasado al cuadro florense junto a su hermano Emannuel para el equipo sub-17, luego de que estos dejaron el Saprissa, en el que no tenían contrato de profesionales; por eso su salida se dio sin problemas.

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Gabriel Sibaja fue la figura juvenil más importante del Herediano el torneo pasado. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Andy Rojas sirve como ejemplo para el Team

El caso del delantero del New York Red Bulls de la MLS es en el que Soto se basó para explicar cómo manejar este tipo de casos para que un jugador se fuera con más bases.

“A Tuti lo pudimos dejar ir mucho antes, en algún momento a Botafogo, lo pudimos haber vendido a otros equipos brasileños para que fuera a jugar en los sub-20, pero decidimos aguantarlo y creo que Andy ha cumplido un proceso bastante interesante.

“Podrían decir que no juega tanto en el Red Bull, pero ha tenido su proceso; en el Red Bull dos siempre juega”, añadió.

El futuro de Gabriel Sibaja se manejará junto al Herediano

Anderson Andrade, agente del jugador, habló hace unas semanas con La Teja y explicó que cualquier salida se daría en coordinación con el Team; respetarán siempre el deseo del equipo y la voluntad de que el muchacho se desarrolle más acá.

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