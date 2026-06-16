Tejraj Singh, socio indio de Herediano, habla por primera vez y se revela cómo y por qué llegó al Team

Tejraj Singh Hada estuvo este lunes en la develación del rótulo del nombre del estadio de Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En febrero del 2026 el Herediano recibió a su nuevo socio con los brazos abiertos, el empresario indio Tejraj Singh Hada, quien poco a poco se ha vinculado al equipo y este lunes hasta estuvo presente en una importante actividad del club.

El “señor Tej”, como le llamaron durante la develación del rótulo del nuevo estadio Rosabal Cordero, estaba sentado en primera fila en el evento, en el cual incluso hasta ofreció unas palabras a los presentes.

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Singh tomó el micrófono e indicó lo feliz que se encontraba por ver que la casa de don Eladio está pronto a abrir sus puertas, felicitó al club y con un acento particular y leyendo un poco cerró su participación diciendo “Viva Heredia y Viva Costa Rica”.

“Estoy muy emocionado de unirme a una gran familia, estar en este acto para honrar los 105 años de historia. El club ha formado un legado extraordinario que está cerca de la apertura del mejor estadio de Centroamérica”, destacó.

Aquil Alí destaca el aporte del empresario indio

Acompañado de Jafet Soto, Orlando Moreira y Aquil Alí, otros socios en Fuerza Herediana, al señor Tej se le vio muy contento, sonriente y aunque no contestó preguntas a la prensa, Alí habló por él y contó lo importante que ha sido desde su llegada.

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Tejraj Singh Hada estuvo acompañado por los otros miembros de Fuerza Herediana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Don Aquil contó que su nuevo compañero ha dado una ayuda importante en la edificiación del estadio y explicó cómo se dio su llegada al club.

“El apoyo ha sido muy importante, gracias al señor Tej que ha sido el último socio que ha formado parte y nos ha ayudado mucho para progresar con este camino de terminar este proyecto”, destacó.

Así llegó Tejraj Singh al Herediano

A diferencia de lo que muchos pensarían, Alí explicó ante consulta de La Teja que Singh más bien se acercó a ellos para ver la posibilidad de invertir en el club y no al contrario.

“Él siempre ha querido formar parte de un equipo deportivo, le gusta Costa Rica, él tiene inversiones en Costa Rica, especialmente en la costa y quería invertir en un club deportivo, se nos acercó y un año después, ya está con nosotros”, destacó.

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Tejraj Singh Hada dio unas breves palabras en el acto que Herediano tuvo este lunes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alí bromeó con que Singh se convenció solo de participar, por lo que no les costó nada.

“Nosotros no tuvimos que convencerlo en nada, le gustó mucho el proyecto, el cual es bien bonito, él solito se convenció para ser parte. La parte difícil fue quién quería entregar las acciones, esa fue la parte más difícil”, comentó.

Las inversiones del nuevo socio herediano

Sobre sus pasado e inversiones, el señor Tej llegó a Estados Unidos en el año 2000 para trabajar en el área de desarrollo de software. Primero estuvo en California, luego en Nueva York pudo comprar una franquicia de comida rápida y la hizo crecer pronto.

En Costa Rica, Singh ha incursionado además en los bienes raíces y otros negocios de los que es socio.