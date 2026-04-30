Jafet Soto tiró un picante mensaje que sonó a filazo a algunos dirigentes del fútbol nacional

Jafet Soto hizo un llamado a los dirigentes a que dejen de comportarse como si fueran futbolistas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jafet Soto, presidente del Herediano, tiró varios dardos picantes este jueves en una entrevista que publicaron en las redes sociales del Team, en la que habló sin pelos en la lengua de diversos asuntos.

El mandamás rojiamarillo hizo un llamado a los dirigentes a no escudarse en el arbitraje o buscar curarse en salud para justificar resultados deportivos, aunque sin decir nombres en este aspecto, más bien, como dicen, que al que le caiga el guante, que se lo plante.

“Yo no salí a justificar el rendimiento que tuvimos el torneo pasado, salí a pedir perdón, a ofrecer disculpas. Yo no puedo tolerar ciertos comportamientos, así soy yo y este es mi club. Yo creo que también hay alguna diferencia de ser uno; el que ama al club es tener ese sentido de pertenencia, de esa identidad", comentó.

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“Dejen de comportarse como jugadores”: el mensaje más fuerte

La reflexión más fuerte fue cuando aseguró que hay dirigentes que tienen que entender que dejaron de ser jugadores, y dejar el pasado atrás y comportarse como lo que son ahora.

“Una cosa es sentarse aquí y otra es ponerse los zapatos e ir a la cancha. Lo que se gana en cancha, se ganó en cancha y ya pasó. Si gané o no gané, es otra cosa; cuando usted pasa de la cancha al escritorio, es otra historia.

“Venir aquí de este lado es completamente diferente; no sé cómo algunos se traen al jugador para sentarse en el escritorio, creen que siguen teniendo la camisa de jugador y hablan como jugadores. Eso ya pasó, ya eso es historia”, destacó.

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Ejemplo europeo y defensa del uso de tecnología

Soto puso como ejemplo a Oliver Bierhoff, exfutbolista alemán, quien fue dirigente en la Federación Alemana de Fútbol.

“Lo veo como un dirigente que busca el crecimiento, no quitando tecnología, no quitando herramientas que benefician que el fútbol sea mejor, pero en todo lado hay errores arbitrales y va a pasar”, agregó.