Joseph Joseph no descartó tomar medidas tras la polémica arbitral entre Saprissa y Alajuelense

El presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, Joseph Joseph, botó el tapón con el arbitraje tras el clásico ante el Deportivo Saprissa, juego en el que en la Liga se sintieron muy perjudicados en varias acciones.

Joseph Joseph se molestó por la polémica arbitral en el clásicp entre Alajuelense y Saprissa. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

El dirigente manudo afirmó que más allá de lo deportivo, sí le preocupa mucho lo que vio en Tibás en los últimos quince minutos, en los que considera que fue un error tras otro.

La situación llegó a tal extremo que Joseph aseguró que hablará con un compañero de junta directiva para que se encargue de elevar una queja ante la Comisión de Arbitraje.

“No sé por qué el VAR no lo llamó”

El jerarca rojinegro fue claro al señalar cuatro jugadas consecutivas que lo dejaron inquieto.

“Siempre vamos a ser autocríticos, pero sí preocupa el tema del arbitraje. Hubo cuatro jugadas consecutivas que no sé qué pasó. Creo que Keylor llevaba un partido muy bueno hasta que expulsó a Salazar. Eso no era amarilla, no daba para doble amarilla, no sé por qué el VAR no lo llamó”.

“Después, en el penal de Ariel Rodríguez, él está jalando la pantaloneta a Gamboa. Luego hay un codazo de Sinclair; nuestro jugador (Piñar) va para el hospital porque tiene el pómulo sumamente hinchado. Y por último el penal de Anthony”, dijo a los medios.

Preocupación por el VAR y Benjamín Pineda

Joseph también manifestó inquietud por la presencia de Benjamín Pineda en el VAR durante el clásico, pues aseguró que no es la primera vez que sienten que los perjudica.

“No sé si fue el árbitro en cancha o el VAR, eso es algo que ellos deben determinar. Con Benjamín Pineda en el VAR no es la primera vez. Hubo otra jugada contra Herediano, hace uno o dos campeonatos, que duró 10 minutos definiendo si era penal o no, y al final dijeron que no era penal”.

Molestia interna por el manejo del penal de Anthony

Según sabemos, a lo interno de Alajuelense, sin que nadie lo diga públicamente, hay preocupación por la manera cómo se manejo la situación del penal de Anthony Hernández, pues consideran que no se trató con el mismo rigor que el que se pitó a favor de Saprissa y fue revisado por el VAR.

La molestia también alcanzó el manejo televisivo, ya que en la transmisión producida por Teletica para FUTV no hubo repeticiones del presunto penal hasta que terminó el partido, ni tampoco del codazo que sufrió Piñar, lo que les incómodo mucho.