Kendall Waston descarta que en Saprissa le aplicaran una cama a Paulo Wanchope por esta razón

Kendall Waston, capitán de Saprissa, salió al paso del sentir de un sector de afición y prensa, que aseguran que los jugadores le hicieron la cama al anterior técnico, Paulo Wanchope.

Saprissa volivó a las prácticas este lunes y mañana martes enfrenta a Motagua. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

En la jerga futbolística, hacer la cama significa no rendir lo suficientemente bien con el fin de que despidan al entrenador de turno. Chope dejó el cargo y fue nombrado Vladimir Quesada.

Un cambio radical en el rendimiento del equipo, considerando los últimos juegos de Chope y el primero que dirigió Vladimir Quesada, con goleada 4 a 0 sobre Sporting, alimentó los comentarios y la percepción de que “montaron la cama”.

LEA MÁS: Persona que trabajó con Wanchope explica porqué no ha tenido éxito como entrenador

Pero Waston, consultado al respecto, dio sus razones, al sostener que en un equipo como Saprissa eso no pasa y que no hará caso a consideraciones externas.

“Me da gracia escuchar esos rumores, porque se hablan mentiras, pero lo principal es la ética del jugador. Ninguno de nosotros nos vamos a meter el propio puñal, porque al final somos afectados. En todo esto está en juego el contrato de cada uno y la comida de la familia”, dijo Kendall.

Kendall Waston afirma que en Saprisasa no hacen cama. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Waston señala que si los jugadores afectan al técnico, por ende, se verán afectados ellos mismos.

“En este grupo nunca he visto estas situaciones (hacer una cama). Obvio, hay jugadores que no pueden estar felices porque no juegan; yo pasé eso en el pasado, pero eso no quiere decir que se le desea el mal al jefe o que lo echen”, opinó Waston.

LEA MÁS: Paulo Wanchope criticó al VAR y hasta cuestionó a sus antiguos patronos

“Me tiene sin cuidado (lo que se dice) y nunca vamos a dar pie a ese tipo de situaciones”, destacó Kendall.

Sin embargo, Waston habló por Saprissa y dejó entrever que no puede decir nada de lo que sucede en otros clubes.

“Eso no va con la ideología nuestra, con nuestros valores. Quizá en otros lugares se pueda dar, pero eso no quiere decir que en Saprissa suceda.

Paulo Wanchope no la pegó con Saprissa. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Cuando le preguntaron por qué el cambio extremo en los rendimientos de un partido a otro, dijo.

LEA MÁS: Saprissa y Alajuelense: solo unos pocos podrán verlos en fecha final de Copa Centroamericana

“Solo sabemos que siempre vamos a tratar de dar nuestra mejor versión en todos los partidos, porque tenemos muchísima responsabilidad con la institución, con los aficionados y con nosotros mismos para siempre actuar de una manera excelente. Somos empleados y queremos dar lo mejor con nuestros jefes”, comentó.