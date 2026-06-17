La Federación Costarricense de Fútbol tomará estas acciones tras detención de presidente de Liberia

Wilder Eusse Osorio, presidente del Municipal Liberia, fue detenido este miércoles. Foto: Ministerio Público (Ministerio Público /Ministerio Público)

La Federación Costarricense de Fútbol tiró un comunicado de prensa hace pocos minutos en la que se refirió a la detención de Wilder Eusse, presidente del Municipal Liberia.

El ente rector del balompie nacional reaccionó luego que el colombiano fue detenido este miércoles por las autoridades debido una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es requerido por supuesto narcotráfico.

La Fedefútbol confirmó que le remitió una prevención al cuadro pampero por el manejo financiero del club y así poder darle su licencia y que juegue en la primera división.

“En cuanto a la Asociación Deportiva Municipal Liberia, se le remitieron dos prevenciones, una al club y otro a la empresa administradora, de la cual el señor Eusse es presidente, durante el presente mes de junio, debido a inconsistencias en la información financiera y legal presentada, las cuales están relacionadas con la transparencia financiera del club”.

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Eusse fue detenido porque estaría vinculado a una poderosa organización internacional dedicada al tráfico de drogas, que tenía como destino final los Estados Unidos.

La Federación afirmó un total compromiso para que todos los clubes operen dentro de los ámbitos legales y éticos, en los que serán muy vigilantes, afirmó.

“En relación con las informaciones que han circulado en las últimas horas acerca del presidente de la Asociación Deportiva Municipal Liberia, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) reitera su compromiso con la transparencia, y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión dentro del fútbol nacional.

“La FCRF reafirma su compromiso con la transparencia financiera en el fútbol federado. En el seno del Comité Ejecutivo, se trabaja en un plan de reforzamiento al sistema de licenciamiento, orientado a fortalecer dicho compromiso, que va de la mano con las medidas adoptadas desde el 2024 para determinar el origen de fondos de los capitales participantes en el fútbol profesional”, destacaron.

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