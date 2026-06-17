Sucesos

Fiscalía revela que presidente de Municipal Liberia estaría ligado con poderoso grupo narco internacional

Wilder Eusse Osorio es requerido en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración

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Por Adrián Galeano Calvo

Wilder Eusse Osorio, presidente del Municipal Liberia, estaría vinculado a una poderosa organización internacional dedicada al tráfico de drogas, que tenía como destino final los Estados Unidos.

Así lo reveló este miércoles el Ministerio Público, después de que se diera a conocer que el empresario había sido detenido en La Sabana, San José, para que enfrente un proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por los presuntos delitos de narcotráfico y conspiración.

“Según las autoridades de justicia de los Estados Unidos, Eusse estaría vinculado con una organización de narcotráfico que operaba en el continente americano y que, presuntamente, era responsable de importar cocaína a ese país”, indicó la Fiscalía.

Carlo Díaz, fiscal general de la República, brindó mayores detalles sobre la supuesta forma de operar de dicha organización y el posible vínculo que tendría el presidente del Municipal Liberia con ese grupo criminal.

El empresario fue detenido en un operativo en La Sabana.
El empresario fue detenido en un operativo en La Sabana. (OIJ/El empresario fue detenido en un operativo en La Sabana.)

“A esta persona se le vincula con el tráfico internacional de cocaína, propiamente el trasiego de alijos de cocaína de países como Ecuador y Colombia, cuyo destino era los Estados Unidos. Para ellos se utilizaron diferentes modalidades de transporte, como marítimo, terrestre e incluso aéreo”, explicó Díaz.

De momento, las autoridades nacionales no han revelado cuál habría sido el supuesto papel de Eusse Osorio en el esquema que el grupo criminal usaba para mover los alijos de cocaína.

“A esta persona se le va a seguir el proceso de extradición en suelo costarricense, en el Tribunal Penal de San José”, agregó Díaz.

Por su parte, Michael Soto, director interino del OIJ, también confirmó que el presidente del Municipal Liberia está ligado con una organización transnacional para traficar y distribuir droga en Centroamérica y con destino final a los Estados Unidos.

“Esta persona tiene un vínculo muy fuerte con el equipo de la Primera División de Fútbol conocido como Liberia, es el presidente de este equipo, y además es un empresario que tiene varios negocios de estaciones de servicio para la venta de combustible”. añadió.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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