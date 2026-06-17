Sucesos

Detienen a joven de 16 años que habría tratado de matar a otro menor de edad de forma despiadada

La víctima del ataque fue un muchacho de 17 años

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Por Adrián Galeano Calvo

Un joven de apenas 16 años fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tratar de asesinar a otro menor de edad.

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La Policía Judicial informó que el muchacho sospechoso fue capturado a eso de las 4 a.m. de este miércoles mediante dos allanamientos realizados en Oreamuno de Cartago.

De acuerdo con las autoridades, el joven es investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio, que habría cometido a mediados del pasado mes de mayo en la localidad de Santa Rosa de Oreamuno.

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Allanamiento Barranca Puntarenas
El menor fue detenido en Oreamuno de Cartago. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“La versión preliminar que se maneja señala que este joven y otro hombre, quienes viajaban en una motocicleta, interceptaron un vehículo y, supuestamente, dispararon en múltiples ocasiones contra el ocupante de este, un menor de 17 años”, detalló el OIJ.

En dicho ataque la víctima recibió tres impactos de bala en el pecho, pero logró sobrevivir y fue llevado a un centro médico cercano.

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Por medio de diversas diligencias, los investigadores identificaron al muchacho de 16 años como uno de los sospechosos del ataque, por lo que coordinaron su detención este miércoles.

En los allanamientos se logró la detención del joven, así como el decomiso de un teléfono celular y otros indicios de importancia para el caso.

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Joven detenido CartagoTentativa homicidio
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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