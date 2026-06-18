Hallan cuerpo de mujer cerca del lugar donde desapareció joven estadounidense que hacía senderismo

Las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer cerca del lugar donde se reportó la desaparición de una joven estadounidense, de la que no se sabe nada desde el pasado 3 de junio.

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La información fue confirmada a este medio por la Cruz Roja y trascendió que el hallazgo se dio a eso de las 2 p.m. en el sector de Barú de Pérez Zeledón.

Una fuente cercana al caso indicó que el cuerpo fue ubicado entre unos arbustos en un río. En apariencia, el hallazgo se dio como parte de las labores de búsqueda que se realizaban en la zona.

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Turista desaparecida en Pérez Zeledón (Ashley Phillips/Facebool)

De momento, las autoridades no pueden confirmar con exactitud que se trate de Nicole Ashley Phillips, de 30 años, pues el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Allegados a la extranjera informaron que ella se encontraba en esa zona haciendo senderismo y que habría desaparecido luego de que se dieron deslizamientos e inundaciones repentinas a consecuencia de las lluvias.

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La versión extraoficial que ha trascendido señala que Phillips, al parecer, habría sido arrastrada por una cabeza de agua.

Ahora será labor del OIJ realizar las respectivas diligencias para confirmar si en efecto el cuerpo hallado corresponde al de la joven.