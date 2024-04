La opinión del blanquiazul: “Respeten el azul y blanco”

Cartaginés es un equipo que da pena. (MAYELA LOPEZ)

Es vergonzoso ver a este Cartaginés, estos jugadores hoy no me representan, es una pena que vistan los colores que más amo y amamos miles de brumosos.

Entiendo que nadie juega por amor, pero les están pagando para que se maten en la cancha, es su trabajo y lo que están haciendo es un ridículo, así como cuando hace casi 2 años fuimos campeones, donde a varios de estos jugadores se les vio una garra, un orgullo por romper la historia y me hicieron la persona más feliz del mundo, hoy sinceramente me tienen decepcionado y hasta da impotencia, saber que desde este lado no podemos hacer nada.

Pero esta crisis son las consecuencias de las malas decisiones, yo siempre voy a estar agradecido con por el campeonato del 2022, pero, hay que pasar esa página, ya pasaron 4 torneos con este y no hemos competido, al punto de quedar fuera de semifinales en 2 de esos 4 campeonatos (contando este).

Los malos fichajes, desde el Apertura 2022 para acá, la gran mayoría han sido un fiasco, solo para nombrar a algunos que a mi parecer les quedó o les sigue quedando gigante la camisa del Club Sport Cartaginés: Brandon Bonilla, Diego Mesén, Jordan Smith, Kevin Espinoza, Josimar Méndez, Douglas López, Cristian Martínez y Jossimar Pemberton (nombro a estos porque sí han sumado minutos, hay otros que pasaron sin pena ni gloria o que siguen en el equipo y ni el minuto de silencio juegan).

Desde afuera, parece que el manejo de camerino ha sido pésimo, desde la salida de Geiner Segura, podemos ver declaraciones de exentrenadores diciéndolo, hoy por hoy del presidente revelanado que hay jugadores que quieren pasar por encima la autoridad del director técnico.

Al final son un grupo de personas que les toca trabajar juntos, pero no son un equipo, no hay una sinergia, por algo no ganamos desde enero, sí, estamos en abril.

Al final de cuentas pasan jugadores, entrenadores, administrativos, directivas y el Club Sport Cartaginés siempre va a estar ahí, son casi 118 años y la gente siempre ha estado, si quieren odiarse entre ustedes háganlo fuera de la cancha, pero en los 90 minutos mátense por la gente que saca sus 5 mil colones o hasta 25 mil (familias de 5) para ir a verlos a ustedes.

