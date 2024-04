La opinión del manudo: “Dormido”

Alexandre Guimaraes ha dicho que Alajuelense ha tenido mejoras, pero no se han visto cómo esperamos. (Rafael Pacheco Granados)

¡Hola afición rojinegra! Sin dudas nuestro equipo sigue dormido, el trabajo se nota en la parte defensiva, nos vemos más fuertes y estables, pero en el ataque y en creación de juego seguimos dormidos.

Increíble que un jugador que tenía cuatro meses sin tocar balón por una lesión sea el que más la intente y luché dentro del terreno de juego, eso punto y aparte de lo que hacen Mitchell y Gamboa en la parte central de la defensa, de ahí muchos deben cuestionarse sí realmente están dando el máximo.

Carlos Mora se nota como adormilado y a nuestro goleador Jonathan Moya le cuesta dominar los balones y todas le rebotan en los pies, creo que esto nunca va a cambiar.

Los rivales siguen alejándose y nos complicamos solos, empatamos contra un equipo que no gana en nueve partidos, que su cuerpo técnico debutó con dos días de trabajo completo. Es increíble lo poquito que se tiene que hacer para incomodar y sacarle puntos a estos jugadores muy fríos en la lucha por los balones y básicamente estamos reviviendo muertos, e incluso los fantasmas del pasado vuelven a surgir.

LEA MÁS: Directivo de Alajuelense resume los puntos en los que ha mejorado el equipo con Alexandre Guimaraes

No le pido milagros a Guimaraes y su cuerpo técnico, pero sí les puedo pedir que no se negocie el compromiso y la entrega en la cancha, se sigue perdonando al rival frente al marco, algo que no nos podemos dar el lujo de hacer, pero sí anteriormente se habló de esto en el partido contra San Carlos, no se vio ninguna mejora en la definición.

¿Qué más necesita este equipo para funcionar? ¿Tiempo? No lo hay si realmente queremos competir por este campeonato, debe haber mucha actitud y compromiso, porque otro fracaso se ve en el próximo mes de mayo.

Apoyar al club no es dejar de exigir manudos, que se exija ganar, que se exija competir, no los hará unos “pechos fríos” porque el frío está en la cancha y no en las gradas.

¡Que viva La Liga, hoy y siempre!

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17

TikTok: JBoban17

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17