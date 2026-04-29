La particular forma en que la Comisión de Arbitraje presentó datos de errores que puso a pelear a todos

Enrique Osses presentó sus estadísticas este martes a la prensa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, presentó este martes las estadísticas del VAR relativas a la primera fase del Clausura 2026; sin embargo, lo que confundió y puso a pelear a muchos fue la manera como presentó los datos.

Presentación del VAR genera confusión en el Clausura 2026

El ente de la Fedefútbol mostró las cifras de manera global al contar que en los últimos tres torneos, Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026, se cometieron 24 errores arbitrales que el VAR no pudo solventar, un número que espantó a muchos, que lo vieron con una mirada rápida.

Hasta ahí varios se fueron en la finta por una amplia cifra de yerros, pero para contar correctamente el cuento, buscamos lo reportado en cada certamen, para no irnos con un solo número global que no nos muestra un panorama más real.

LEA MÁS: Erick Lonis explota contra Enrique Osses, quien lanzó fuerte afirmación sobre Saprissa y el arbitraje

Desglose de errores arbitrales por torneo

¿Cómo se compone cada torneo? Según había informado la Comisión, más de la mitad de los fallos se dieron en el Clausura 2025, con 13 errores, de los cuales desglosó que tres fueron en jugadas de gol, cuatro por tarjetas rojas mal concedidas o perdonadas y seis penales, sin detallar en específico los involucrados en cada uno.

En el Apertura 2025 las peladas fueron cinco, torneo del que sí dieron detalles.

Fecha 1 / Puntarenas – San Carlos: penal a favor de los norteños que debió anularse. Triunfo 2-1 de San Carlos

Fecha 3 / Alajuelense – Guadalupe: David Herrera, de Guadalupe, debió ser expulsado por una falta sobre Anthony Hernández. Triunfó 1-0 Alajuelense

Fecha 4 / Liberia – Saprissa: Marvin Loría debió ser expulsado por una entrada fuerte. Empate 2-2

Fecha 10 / Guadalupe – Alajuelense: penal no pitado sobre Creichel Pérez. Empate 0-0

Fecha 14 / Alajuelense – Pérez Zeledón: Gol de Diego Campos debió anularse por falta previa de Celso Borges. Alajuelense triunfó 3-2.

LEA MÁS: Enrique Osses da su versión del altercado entre Mariano Torres y un comisario

De esta manera, lo que no contaron en detalle este martes es que el Clausura 2026, en su primera fase, tuvo solamente seis fallos, (apenas uno más que el torneo anterior) el último de ellos el penal cometido a Alexis Gamboa, que no se sancionó en el clásico entre Alajuelense y Saprissa.

Equipos más perjudicados y beneficiados por errores del VAR según la Comisión

La tabla de errores del VAR (Fedefutbol/FEDEFUTBOL)

Al ver los datos de esta forma, se hizo más confuso aún analizar la división de los equipos beneficiados o perjudicados en los últimos 18 meses, pues no se dio detalle de algunos de ellos, sino solo una cifra seca.

En el gráfico presentado por el chileno, los clubes más perjudicados son Cartaginés (5 errores) y Alajuelense (4); Pérez Zeledón (3) es el siguiente. Saprissa, Herediano y Liberia fueron perjudicados solo una vez.

En lo que se refiere a decisiones a favor, Saprissa tiene cuatro, los mismos que Alajuelense y Cartaginés, mientras que Herediano suma tres.

“Estos son datos oficiales que tiene la Comisión de Arbitraje para ver qué equipos de esos 24 errores han sido a favor o en contra. No hay ninguna tendencia, son de azar y todos los equipos se ven más o menos beneficiados por los errores arbitrales”, señaló Enrique Osses este martes.

Errores no reconocidos también generan polémica

Es importante aclarar también que estos números corresponden solamente a los errores admitidos por la Comisión de Arbitraje, pues hay otras jugadas que son del consenso de prensa y analistas arbitrales en las que los encargados no dieron el brazo a torcer.

Un ejemplo fue el penal cometido sobre Elián Lanfranchi de Cartaginés ante Herediano en el estadio Fello Meza, acción que generó amplio debate.