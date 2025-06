La silla presidencial de Alajuelense se decide este sábado en una elección marcada por la polémica del CAR

El CAR y su futuro fue uno de los temas que más pico previo a las elecciones de la presidencia de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Este sábado, Alajuelense vivirá una jornada clave al elegir a su nuevo presidente. La contienda se centra entre el actual jerarca, el empresario Joseph Joseph, y el abogado José Cabezas, quien lidera el grupo opositor Transparencia Rojinegra. Será una decisión importante para el futuro del club.

En la recta final de la semana, la intensidad de los comicios se disparó, con ambas partes concediendo múltiples entrevistas a los medios. El punto más caliente de la discusión giró en torno al futuro del Centro de Alto Rendimiento (CAR) que los manudos poseen en Turrúcares.

Las instalaciones de Turrúcares, utilizadas por los manudos desde 2016, han crecido progresivamente: el edificio principal se levantó en 2020 y las residencias un año después. Sin embargo, el detalle crucial es que el CAR no es propiedad del club, sino de Joseph y su familia.

El jueves, Joseph estuvo en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, en el que dijo que vender el CAR para él no es opción.

“Venderlo no es una opción, hay que ser realistas, la Liga no está en la capacidad de comprar unas instalaciones así, creo que esta figura es la mejor y la más conveniente para la Liga. Poniéndome en los zapatos de un asociado, ¿Para qué vas a gastar un dinero en algo que ya puedes explotar y usar?“, dijo.

La discusión escaló a tal punto que la elección parece girar en torno al futuro del CAR. De hecho, este viernes, el actual presidente expresó en una entrevista con el periodista Yashin Quesada su molestia por la politización del tema.

Joseph Joseph y José Cabezas son los candidatos a la presidencia para las elecciones de Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco y Prensa Alajuelense/Fotografías)

“Es una verdadera lástima que el tema del CAR lo usen para politizar, eso me parece muy bajo de algunas personas y me sorprende que hayan publicado eso porque está descontextualizado, quitaron todas las frases que dije antes y después para que suene feo”, manifestó.

“Es una lástima que se politice el CAR porque ya he visto que en junio cuando hay elecciones para cualquier puesto siempre se vuelve a hablar del tema, que se quiera ensuciar un proyecto en el que se sirven 600 platos de comida por día y a 80 estudiantes educación privada, que se da vivienda y muchas herramientas para que puedan mejorar”.

Por el lado del bando de Cabezas, indicó que espera que se cumpla la palabra de ampliar el contrato del CAR, el cual vence el otro año y si el problema fuera ese habló de la posibilidad de “comprarlo”.

“Él dijo que iba a prorrogar el contrato y no dudo de su palabra. A veces no nos hemos cuestionado eso, pero quién necesita más a quién: el CAR a la Liga o la Liga al CAR y hemos ganado 29 títulos sin el CAR y no veo cuál es la tragedia si no tuviéramos el CAR, porque apenas llegó el CAR no volvimos a ser campeones”, dijo don José.

La asamblea arrancará a las 10 a.m. de este sábado en las canchas sintéticas ubicadas detrás de la gramilla del Estadio Alejandro Morera Soto. La agenda incluye varios puntos clave, siendo el más importante la elección de la nueva junta directiva.