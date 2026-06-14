Los Knicks acabaron más de cinco décadas de sequia y este sábado se proclamaron campeones de la NBA

Los Knicks dieron una remontada increíble el miércoles ante San Antonio. (@nyknicks/New York Knicks)

Los New York Knicks hicieron historia este sábado al derrotar 94-90 a los Spurs de San Antonio para ganar por 4-1 las finales de la NBA de una manera realmente dramática y acabar con una racha de 53 años sin un campeonato.

El AT&T Center en San Antonio fue el escenario en el que el cuadro neoyorquino escribió su nombre y una generación de jugadores, liderada por el base Jalen Brunson, hicieron lo que muchos no lograron en décadas.

Los Knicks es una de las franquicias fundadoras de la NBA en 1946, pero en su historia solo tenían dos campeonatos, en 1970 y 1973, por lo que a pesar de tanta tradición y ser tan populares, los título les han sido esquivos a lo largo de su historia.

Jalen Brunson guió a los suyos al título. (JESSE D. GARRABRANT/Getty Images via AFP)

Un experto en la materia, como lo es el costarricense Royrán Arias, nos ayudó a analizar este fenómeno y por qué el conjunto citadino finalmente pudo llegar a la tierra prometida.

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Royrán Arias compara el fenómeno de los Knicks con el histórico título de Cartaginés

Royrán Arias describe al Madison Square Garden de Nueva York como la meca del baloncesto. (Cortesía/Cortesía)

La emoción fue mucha, a pesar de jugar en San Antonio, había aficionados de los Knicks festejando un momento tan especial que muchos estaban tenían décadas esperando. En las calles de Nueva York se desató la locura.

“Existía en el ambiente y en todos en Nueva York, esa sensación de hacer historia, más de la que se puede hacer siendo campeón, la madurez de los jugadores, el hambre mayor a la de los jugadores de San Antoni ayudó para que el equipo como tal aportara en el rol que le correspondía”, indicó.

Para él, en términos que los ticos puedan entender, es un fenómeno similar a cuando Cartaginés tenía una racha de décadas sin títulos, en el que salvo la afición del equipo rival (Alajuelense), todos querían verlos campeones.

“Es que son 53 años, es mucho tiempo, es como con Cartaginés, todo mundo quería que fueran campeones, empatizaban mucho con eso y conectan con la gente, además que es un equipo que juega bonito, es un equipo que es muy atractivo verlo jugar, que da show.

La fiesta en Nueva York será en grande. (KENA BETANCUR/AFP)

“Contagia mucho también la energía de los aficionados de Nueva York, es increíble, es un mercado grande que además contagia esa energía y ese entusiasmo, es la palabra que hay que buscar, usted ve la energía del equipo y eso se nota”, comentó.

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El crecimiento de los Knicks fue una de las claves de la serie

Arias explicó que muchos no vieron o señalaron la fuerza que traía este equipo, que perdió solo un partido de los últimos 15, remontando juegos y demostrando mucha fortaleza, cuando muchos señalaban como favoritos a San Antonio.

“Soy fan de que New York es el que debía ganar esta serie, hay cosas muy importantes, el hecho que las finales se centraran tanto en Oklahoma como en San Antonio, tanto por Wemby (Victor Wembanyama), por OKC, por todo el atractivo que traía al ser el campeón actual y mejor equipo de la NBA y que San Antonio los eliminara, llamó mucho la atención.

“No se puso tanta atención a la evolución que traían los New York Knicks en toda esta etapa y que se está viendo en este cierre. Tienen un equipo más completo en experiencia y en profundidad de banca, por lo debía hacerlo”, destacó.

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Victor Wembanyama y Stephon Castle no pudieron dar la vuelta a la serie ante los Knicks. (@spurs/San Antonio Spurs)

El impacto de las finales ha trascendido las canchas en Nueva York

La serie ha sido de tanta atención e impacto en New York, que arroja hasta datos realmente sorprendentes. Medios locales reportan que la tasa de crímenes en la ciudad e incidentes delictivos han bajado hasta un 78% durante las horas de los partidos.

“Ha sido una locura, toda la ciudad está centrada en esto, cuando hay juegos, el crimen hasta bajó, todo el mundo está viendo los partidos, hasta los ladrones”, dijo Arias.

La Ciudad que nunca duerme se desvelará más que nunca en una fiesta que tenían muchas décadas esperando, el momento de gloria del gran consentido, el chineado de la ciudad, el día que el trofeo volvió finalmente a la meca del baloncesto.