Los Knicks podrían coronarse campeones de la NBA este sábado y experto comparó su fenómeno con el del Cartaginés

Los Knicks dieron una remontada increíble el miércoles ante San Antonio. (@nyknicks/New York Knicks)

Las finales de la NBA del 2026 han sido de las más emocionates y espectaculares de los últimos años, los New York Knicks y los San Antonio Spurs han dado partidos muy parejos, llenos de emoción y momentos de mucha épica.

La serie se encuentra 3-1 a favor de los New York Knicks, luego de que el miércoles, el quintento de la Gran Manzana realizó la mayor remontada en la historia de los playoffs de la NBA, al quitarse una desventaja de 29 puntos y ganar con un agónico tiro a falta de 1,2 segundos.

El Madison Square Garden en Nueva York fue toda una locura, el centro de entretenimiento más famoso del mundo fue testigo del que para muchos ha sido uno de los mejores partidos en la historia de este deporte.

Este sábado, en el AT&T Center, a partir de las 6:30 p.m. (hora tica), los Knicks podrían acabar con una racha de 53 años sin conseguir un campeonato y un experto en la materia, como lo es el costarricense Royrán Arias, nos ayudó a analizar este fenómeno.

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Royrán Arias compara el fenómeno de los Knicks con el histórico título de Cartaginés

Royrán Arias describe al Madison Square Garden de Nueva York como la meca del baloncesto. (Cortesía/Cortesía)

Para él, en términos que los ticos puedan entender, es un fenómeno similar a cuando Cartaginés tenía una racha de décadas sin títulos, en el que salvo la afición del equipo rival (Alajuelense), todos querían verlos campeones.

“Es que son 53 años, es mucho tiempo, es como con Cartaginés, todo mundo quería que fueran campeones, empatizaban mucho con eso y conectan con la gente, además que es un equipo que juega bonito, es un equipo que es muy atractivo verlo jugar, que da show.

“Contagia mucho también la energía de los aficionados de Nueva York, es increíble, es un mercado grande que además contagia esa energía y ese entusiasmo, es la palabra que hay que buscar, usted ve la energía del equipo y eso se nota”, comentó.

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El crecimiento de los Knicks ha sido una de las claves de la serie

Arias explicó que muchos no vieron o señalaron la fuerza que traía este equipo, que ha perdido solo un partido de los últimos 14, remontando juegos y con mucha fortaleza.

“Soy fan de que New York es el que debería ganar esta serie, hay cosas muy importantes, el hecho que las finales se centraran tanto en Oklahoma como en San Antonio, tanto por Wemby (Victor Wembanyama), por OKC, por todo el atractivo que traía al ser el campeón actual y mejor equipo de la NBA y que San Antonio los eliminara, llamó mucho la atención.

“No se puso tanta atención a la evolución que traían los New York Knicks en toda esta etapa y que se está viendo en este cierre. Tienen un equipo más completo en experiencia y en profundidad de banca”, destacó.

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Victor Wembanyama y Stephon Castle buscarán dar la vuelta a la serie ante los Knicks. (@spurs/San Antonio Spurs)

El pronóstico apunta a un cierre de serie en Nueva York

Para Royrán, su pronóstico es que los Knicks se llevarían la serie en seis, el cual mantiene. Ve muy probable que San Antonio gane en su casa este sábado, pero que todo acabe el martes cuando vuelvan a la Gran Manzana y ahí se liquide todo.

“Ha sido una serie muy buena, a como podríamos estar 2-2, podríamos estar 3-1 a favor de San Antonio y entonces creo que San Antonio se va a llevar este juego, tiene las armas suficientes para hacerlo, no es que New York le ha pasado por encima, para nada, pero al final la serie regresa a New York y ahí será una locura que acabe la serie”, destacó.

El impacto de las finales ha trascendido las canchas en Nueva York

La serie ha sido de tanta atención e impacto en New York, que arroja hasta datos realmente sorprendentes. Medios locales reportan que la tasa de crímenes en la ciudad e incidentes delictivos han bajado hasta un 78% durante las horas de los partidos.

“Ha sido una locura, toda la ciudad está centrada en esto, cuando hay juegos, el crimen hasta bajó, todo el mundo está viendo los partidos, hasta los ladrones”, finalizó Arias.