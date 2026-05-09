Luis Fernando Vargas explica por qué aún cree en la clasificación brumosa a la final

Cartaginés buscará este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado remontar la serie de semifinales ante el Herediano luego de perder el juego de ida 1-0 en casa.

Los brumosos tendrán una tarea difícil, pero que aún es factible, según comentó don Luis Fernando Vargas, expresidente del club en la década pasada.

Cartaginés buscará sacar pecho este sábado y sacar de las semifinales al Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La fe del exdirigente se encuentra intacta; está positivo porque considera que lo que vio el sábado pasado en el estadio Fello Meza no estuvo mal, sino que solo hay que corregir la efectividad frente al marco.

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“Como referencia del partido anterior, vimos que Herediano estaba muy replegado, nosotros tuvimos oportunidades que no pudimos concretar y ellos fueron muy efectivos. Creo que se va a basar mucho en esa efectividad, en la concentración.

“Yo veo a un grupo muy compacto, que hizo un muy buen torneo; no salimos nunca de zona de clasificación, entonces tengo buenas expectativas para el partido. Sé que por lo menos podemos igualar, irnos a tiempo extra y ahí veremos qué pasa, pero estoy positivo”, dijo.

La clave que ve Cartaginés para hacer daño en el Carlos Alvarado

Luis Fernando vargas confía que el Cartaginés le de la vuelta a la serie ante el Herediano. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Vargas considera que el juego en el “Rosabalito” puede ser muy diferente, porque en su casa imagina que el Team será un poco más agresivo, por lo que podría dejar espacios que intentarían aprovechar los blanquiazules.

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“Ahí es donde considero que tenemos la oportunidad; a todos nos tomó por sorpresa el planteamiento tan defensivo que tuvieron allá, pero ellos no lo van a hacer de locales. Imagino que van a adelantar líneas y en esa situación creo que podemos aprovechar espacios y tener más oportunidades de cara a gol.

“Los laterales siento que los podemos explotar mucho; un error que pienso que el equipo cometió en la ida fue empezar a tirar balones arriba y ellos son muy fuertes en el área, pero cuando el equipo empezó a jugar por abajo, fue cuando estuvimos mejor.

“Cuando el equipo juega por bajo y con los laterales tan rápidos que tiene, por ahí podemos tener ventaja, pero no equivocarnos jugando por esas zonas en las que son fuertes, el centro de la cancha y del área”, destacó.

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Amarini Villatoro también recibe fuerte respaldo

Para Vargas, lo que ha hecho Amarini Villatoro en el banquillo también le da confianza para creer en remontar la serie.

“Lo de él ha sido muy positivo; a mucha gente, hablando con aficionados y gente allegada al Cartaginés, nos sorprendió. El equipo ha sido muy constante, siempre encontró la fórmula y Amarini creo que ha sido un muy buen estratega.

“Él ha sido, además, muy autocrítico; tampoco anda justificando que el equipo tuvo lesiones o una serie de situaciones que pudieron mermar el rendimiento y siempre salió avante. En el peor escenario, que es el que no pasemos, considero que tuvo una nota alta”, finalizó.