Orlando Galo cuenta cómo un álbum del mundial le marcó la vida

Orlando Galo espera que Gustavo Alfaro lo tome en cuenta para la Copa América 2024. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Pocos saben que Orlando Galo es un fiebre para coleccionar los álbumes de Panini de las Copas del Mundo y nos contó que con el álbum de la Copa America 2024, revivió un gran recuerdo que le dejó la Copa del mundo de Qatar 2022.

Galo, pese que no jugó ese mundial por su caso de doping, nos contó que al ver el álbum de la Copa América que ya está a la venta en los principales supermercados, recordó cuando su cara salió en una postal de la cita mundialista y así cumplió un sueño de toda la vida.

“Gracias a Dios salí en el álbum del Mundial de Qatar y es algo que deseaba desde niño, en ese tiempo decía que qué chiva salir ahí y cuando me vi en el álbum fue una gran alegría, en la casa tengo stickers de mi cara y lo guardo de recuerdo”, contó.

Pero tuvo que batallar por varias semanas para que le saliera la postal y lo que más le sorprendió fue que le salió a la persona menos esperada.

“Me costó mucho que me saliera, no me salió a mí, le salió a una sobrina de mi novia, ella me la regaló y me puso muy feliz”, respondió.

LEA MÁS: La Teja y Entre Leones le regalan dos álbumes de la Copa América y un cubo de postales

Un fiebre

Orlando contó que cuando hizo el de Qatar, se las ingenió para cambiar sus repetidas, eso le ayudó a llenarlo más rápido.

“Intercambiaba con muchos compañeros de la Selección que también salían en el álbum y con otras personas, en varias actividades de intercambio cambiaba unas y fue un proceso muy bonito”, agregó.

¿Se dejó algunas repetidas? El jugador respondió que sí y muchas de ellas son especiales.

“En realidad guardé muchas postales repetidas de la Selección de Costa Rica y más la mía que deseaba que me saliera”, agregó.

El futbolista comentó que seguirá fuerte en los entrenamientos para entrar en la convocatoria final de Gustavo Alfaro para la Copa América 2024 que arrancará en junio.

Regalazo de lujo

Hablando del álbum, en La Teja nos pusimos una flor en el ojal sobre ese tema, porque estamos rifando dos álbumes de tapa dura y un cubo de postales de la Copa América 2024.

Los pasos son muy sencillos, primero debe compartir el pódcast Entre Leones que se emitió este viernes 26 de abril por Facebook, llenar el siguiente formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkff59JWLip86TuGWLxBfB8AvIKTnZ0BYIoHdm4oGkxR514g/viewform y unirse al canal de WhatsApp de La Teja.

Deberá poner su nombre completo, número de cédula, correo electrónico, número telefónico, responder una pregunta y aceptar las condiciones de la promo.