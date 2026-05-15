Torneo Nacional

Paulo Wanchope fue contra la corriente sobre la llegada de Ismael Rescalvo a Alajuelense

Paulo Wanchope opinó de manera muy sincera sobre lo que espera de Ismael Rescalvo en Alajuelense

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Por Sergio Alvarado
28/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF.
Paulo Wanchope afirmó que ha Ismael Rescalvo hay que darle tiempo para trabajar. (Rafael Pacheco Granados)

La llegada de Ismael Rescalvo a Alajuelense movió con fuerza el ambiente futbolístico este jueves en Costa Rica, y uno de los que dio su opinión fue Paulo Wanchope.

El técnico y exjugador es parte del panel del programa Equipo F, de ESPN, en el que debatieron sobre la contratación del técnico ibérico.

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Wanchope pide darle el beneficio de la duda a Rescalvo

Chope se sumó a los que afirman que hay que dar el beneficio de la duda al DT y, como entrenador, no le tiró ni mató de entrada, pese a los cuestionamientos por no haber ganado títulos en su carrera o conocerse poco en el medio.

“Ellos tienen una línea de trabajo; en los últimos años hemos visto entrenadores españoles en el club y no solo en el primer equipo, sino en las divisiones menores. Ojalá que sea en buena hora para el fútbol nacional y Alajuelense, que pueda establecerse y la experiencia que tiene en el área y tenga un buen proceso en el club”, opinó.

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Lo que destaca Wanchope del estilo del nuevo técnico manudo

Los periodistas del espacio definían la contratación como un error, pero para Paulo no hay que matar al estratega de entrada y habló sobre lo que podría ser su estilo.

“Tiene la confianza de (Carlos) Vela; hemos escuchado de este técnico que le gusta llevar la iniciativa, que le gusta ir al ataque, propio de un equipo grande, y hay que darle el beneficio de la duda. Ha estado en varios países y eso hay que rescatarlo también y puede ser que encuentre su sitio en Alajuelense”, destacó.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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