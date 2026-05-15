Paulo Wanchope fue contra la corriente sobre la llegada de Ismael Rescalvo a Alajuelense

Paulo Wanchope afirmó que ha Ismael Rescalvo hay que darle tiempo para trabajar. (Rafael Pacheco Granados)

La llegada de Ismael Rescalvo a Alajuelense movió con fuerza el ambiente futbolístico este jueves en Costa Rica, y uno de los que dio su opinión fue Paulo Wanchope.

El técnico y exjugador es parte del panel del programa Equipo F, de ESPN, en el que debatieron sobre la contratación del técnico ibérico.

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Wanchope pide darle el beneficio de la duda a Rescalvo

Chope se sumó a los que afirman que hay que dar el beneficio de la duda al DT y, como entrenador, no le tiró ni mató de entrada, pese a los cuestionamientos por no haber ganado títulos en su carrera o conocerse poco en el medio.

“Ellos tienen una línea de trabajo; en los últimos años hemos visto entrenadores españoles en el club y no solo en el primer equipo, sino en las divisiones menores. Ojalá que sea en buena hora para el fútbol nacional y Alajuelense, que pueda establecerse y la experiencia que tiene en el área y tenga un buen proceso en el club”, opinó.

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Lo que destaca Wanchope del estilo del nuevo técnico manudo

Los periodistas del espacio definían la contratación como un error, pero para Paulo no hay que matar al estratega de entrada y habló sobre lo que podría ser su estilo.

“Tiene la confianza de (Carlos) Vela; hemos escuchado de este técnico que le gusta llevar la iniciativa, que le gusta ir al ataque, propio de un equipo grande, y hay que darle el beneficio de la duda. Ha estado en varios países y eso hay que rescatarlo también y puede ser que encuentre su sitio en Alajuelense”, destacó.

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