Periodista español habló de injusticia contra Alajuelense que benefició a Los Ángeles FC

Alajuelense se enfrenta al rival que le dieron el lugar que reclamó para el Mundial de Clubes 2025. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El fútbol es muy curioso y le gusta mucho jugar con el destino para remover heridas o recuerdos del pasado que algunos tal vez daban por cerrados, como sucedió en la serie entre Alajuelense y Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para quienes no lo recuerdan, el cuadro angelino no es un rival más para los manudos, es aquel que fue el gran beneficiado en la lucha que hicieron los ticos para entrar al Mundial de Clubes 2025, al que la FIFA eligió para jugar un repechaje con el América de México y el ganador entraría al certamen en junio del 2025.

LEA MÁS: Machillo Ramírez dijo la clave para que Alajuelense diera la gran sorpresa ante Los Ángeles FC

Los rojinegros llevaron su caso hasta la máxima instancia, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Zurich, Suiza, convencidos que tenían un caso muy sólido para entrar al torneo luego que expulsaron al León de México tras incumplir el reglamento de este.

Al final el TAS y la FIFA no dieron crédito a los argumentos manudos y le dieron el boleto al ganador de la serie que se inventaron entre el América de México y Los Ángeles FC, decisión que el periodista españaol Albert Lesan crítico.

“Fue muy injusto lo que pasó con Alajuelense”

Albert Lesan (derecha) visitó Costa Rica junto a su colega Carlos San Juan. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

El reconocido comunicador ibérico, una cara muy famosa en su país, es parte del programa El Curubito en aquella nación y en entrevista con La Teja nos contó que siguió muy de cerca el proceso rojinegro y tras estudiar el caso, considera que tenían la razón.

Lesan cubrió desde Madrid la audiencia del TAS a la que acudió Alajuelense y fue muy directo al decir que para él se interpuso más la parte política que la deportiva.

“El año pasado me supo muy mal la noticia, creo que fue muy injusto que el Alajuelense no pudiera jugar al Mundial de Clubes, estuve bastante cercano a esa polémica, y creo que al final pudo el poder del fútbol mexicano, el poder de las influencias.

“Yo estuve repasando el reglamento y Alajuelense podía haber jugado al Mundial de Clubes perfectamente, haberlo hecho directamente, además hubiera sido algo muy importante para Costa Rica”, opinó.

LEA MÁS: Albert Lesan, icónico periodista catalán, sorprendió al hablar de Keylor Navas y hasta de Froylán Ledezma

El español habló sin pelos en la lengua que en el Curubito, programa que cumplió recientemente un año en América Latina, se pusieron la rojinegra y creían firmemente en los derechos de los manudos, caso en el que se metieron de cabeza.

“Pues sí, la verdad es que sí, estuvimos intentando ayudar a Alajuelense, porque considerábamos que tenía la razón e hicimos toda la presión que pudimos. Que sepan los ticos que si hubiera sido por nosotros, Alajuelense hubiera jugado el Mundial de Clubes”, comentó.

El micrófono de El Curubito (derecha) estuvo en la audiencia de Alajuelense en el TAS. (Esteban Amador/Fotografía)

Una buena idea mal llevada

Para Lesan, ese torneo se manejó bajo criterios un poco extraños, en el que la influencia política, el poder del dinero y los criterios de selección de equipos fueron muy extraños.

“Sí, así se manejó, al final el Mundial de Clubes yo creo que no fue realmente un Mundial de Clubes, es un torneo en el que no estaba hablando de Europa ni el campeón de la liga española que era el Barça. ni el campeón de la liga inglesa que era el Liverpool, ni el campeón de la liga italiana, al final terminó siendo un invento de la FIFA.

“Creo que el mundial de clubes es una buena idea, pero mal llevada, en la que no estaban los mejores equipos tampoco”, indicó.

LEA MÁS: Concacaf premió a Washington Ortega tras el partidazo que se jugó en Los Ángeles

La próxima edición del torneo será en el 2029, por Concacaf clasificarán los monarcas de la Copa de Campeones de Concacaf de los cuatro años siguientes, 26, 27, 28 y 29. Lesan espera que los manudos en algún momento puedan quitarse esa espinita.

El espacio español hace mucho enfásis en el fútbol latinoamericano, por eso cuando estalló todo lo sucedido con la Liga en este caso, se interesaron de sobremanera.

Albert nos indicó que tenían esta posición porque la creían y no para quedar bien con nadie, porque en su programa hay independencia total de criterios y no se dejan llevar o guíar como pasa en muchos otros espacios en su país.

LEA MÁS: Alajuelense ya se pronunció por resolución del TAS, pero dejó a más de un manudo picado

Los Ángeles FC enfrentaron al Chelsea en el Mundial de Clubes 2025, el que luego saldría campeón del torneo. (PAUL ELLIS/AFP)

El Curubito volvió con mucha fuerza

Lesan nos contó que España hubo gente que hasta pagó para sacarlos del aire.

“Llevamos un año desde la nueva etapa, pero Curubito realmente nació hace unos años. Lo presentaba yo en España y teníamos corresponsales en Latinoamérica durante la pandemia, luego se paró por una serie de motivos.

“Hubo gente que, incluso, pagó para que nos echaran, (Josep) Pedrerol y compañía estuvieron ahí y tal, pero pasado el tiempo nos rearmamos con mucha más fuerza, con mucha más idea y ahora es el actual Curubito que es un monstruo”, destacó.

Sacar a Los Ángeles de los octavos de final no va clasificar a la Liga a un mundial de clubes, pero sería un curioso detalle del destino cuando menos.