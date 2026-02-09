Roberto Artavia, presidente de Saprissa, dijo esto al preguntarle sobre deseos de volver de Wálter Centeno

Roberto Artavia afirmó que Wálter Centeno tiene la puerta abierta en Saprissa cuando se presente una oportunidad. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, reaccionó de manera muy honesta a las declaraciones de Wálter Centeno, entrenador de San Carlos, quien afirmó que en algún momento le gustaría volver a Tibás.

“Wálter Centeno tiene cinco prioridades en su vida, una es Dios, otra es mi esposa, mis padres, mis hijos y la quinta es Saprissa.”, dijo sobre su amor al Monstruo.

El saludo previo al partido en Tibás

La Teja habló con el jerarca morado y nos contó que antes del juego de este domingo contra los norteños, lo saludó e intercambió palabras con Paté, a quien le agradeció sus buenos deseos.

Confianza en el presente, respeto por el futuro

Artavia tiene mucha fe en que al cuerpo técnico con Hernán Medford le vaya muy bien y se quede mucho tiempo, pero no le cierra la puerta a futuro a Centeno.

“Sin duda alguna nos emocionó, no lo quise hacer muy notorio, pero antes de empezar el partido yo me acerqué a saludar a Wálter, que es una figura histórica del saprissismo”.

“Ahora tenemos un nuevo cuerpo técnico, que espero que nos acarree por años si es posible, así que no existe un espacio en la dirección técnica en este momento, yo espero que por un buen rato; sin embargo, Wálter tiene las puertas completamente abiertas”, indicó.

Un cariño que va en doble vía

Don Roberto fue claro en que el cariño de Paté por Saprissa es recíproco.

“El cariño es recíproco sin duda alguna, a nivel de afición no sé si vieron cuando él entra al estadio cómo le aplaude la afición, a pesar de que iba a dirigir al equipo que nos iba a tratar de ganar”.

Wálter Centeno tiene la fe volver en algún momento de su carrera al Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Respeto, admiración y ADN morado

“Esa misma relación de admiración y respeto mutuo existe y en el momento que exista una oportunidad y que su perfil calce, ciertamente lo tomaremos en cuenta”, añadió.

Centeno dijo el domingo que le alegra mucho ver que Saprissa vuelva a ser el Saprissa de todos, frase sobre la que también fue consultado Artavia.

“Me alegra que así lo perciba, porque es parte de lo que estamos tratando de hacer, mantener una relación abierta con la afición, con nuestras figuras históricas y volver a representar ese ADN morado, no solo por meter goles en Saprissa, sino porque está en todos los estamentos y estructuras de la institución en general”, comentó.