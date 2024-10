Róger Flores, ídolo del Saprissa, pone en duda el pentacampeonato morado

Róger Flores, ídolo indiscutido y exdefensa del Deportivo Saprissa, no está feliz con la salida de Vladimir Quesada del banquillo morado y a su parecer, la entrada precipitada de José Giacone al conjunto morado, podría poner en juego el pentacampeonato.

Saprissa busca el pentacampeonato en un momento en que hay cambios en el banquillo y dudas importantes sobre su zona defensiva. Fotos: Mayela López.

“Yo creo que se precipitó Saprissa y, creo que esa precipitación podría salirles cara para la consecución del título", nos contó en exclusiva.

“Si le soy honesto, no me gustó que Saprissa hiciera (el cambio de técnico) y no es por el muchacho (José Giacone), porque todos tenemos derecho a levantar la mano y dirigir un equipo grande”.

Flores dejó clarísimo que la salida de Vladi lo tiene incómodo, ya que Saprissa nunca ha sido un equipo que cede ante las presiones de la afición que, con cada partido perdido, piden la cabeza del técnico sin importante quién sea.

Róger Flores es uno de los máximos referentes del Saprissa y el fútbol nacional. Foto: Alonso Tenorio.

“No me gustó el cambio porque fue más que todo por ideas, no fue por otras cosas. Vladimir conocía la debilidad del equipo y sus falencias”.

De hecho, Flores mencionó los casos de Warren Madrigal y Luis Paradela, quienes tras su salida, dejaron unos zapatos muy grandes que llenar y se sienten esas ausencias.

Es más, Flores asegura que Vladimir estaba trabajando activamente en reemplazos para ambos jugadores, antes de ser destituido.

“Vinieron otros (jugadores) pero no con la mismas características. Vladimir ya estaba buscando cómo potenciarlos (...) pero creo que Saprissa se precipitó“.

Róger Flores también enumeró los errores que se ven en la defensa morada, la cual ha permitido 21 goles, convirtiendo a Saprissa en el tercer equipo más goleado del torneo.