Ronaldo Cisneros se sinceró tras su doblete con Alajuelense y habló de Machillo Ramírez

Ronaldo Cisneros celebró su primer doblete con Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ronaldo Cisneros anotó este jueves su primer doblete con Alajuelense, tras marcarle dos tantos al Herediano, en un encuentro en el que fue una de las grandes figuras rojinegras.

El delantero mexicano llegó a tres goles en el Apertura 2025 y gana confianza de cara al clásico del domingo ante el Saprissa, mientras pelea por un lugar en el once titular de Óscar “el Machillo” Ramírez.

“El Machillo es de los mejores entrenadores que he tenido”

Para Cisneros, la manera como se trabaja con el Machillo es muy buena y hasta afirmó que es uno de los mejores entrenadores que se ha topado durante sus ocho años de carrera en primera división.

“Es de los mejores entrenadores que he tenido, la verdad tengo poco tiempo con él, pero es una persona muy preparada, muy futbolera, está en todos los detalles. He escuchado a exfutbolistas que habían tenido al profe en el pasado y todos coinciden en lo mismo, por algo le ha ido tan bien en su carrera”, explicó el atacante rojinegro.

Machillo Ramírez ha sido de los mejores técnicos en la carrera de Ronaldo Cisneros afirma el delantero. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Goles no lo vuelven loco

Sobre su momento personal, el artillero afirmó que los goles son importantes, pero no lo desvían de su objetivo principal.

“Muy contento con los goles, pero sin duda lo más importante es el equipo, el trabajo del día a día, ver que ganamos y con eso es lo que me quedo tranquilo. Sé que puedo ayudar al equipo en diferentes facetas, ofensiva, defensiva, táctica fija, siempre trato de dar lo mejor de mí. Obviamente que los goles son los que llaman la atención en un delantero y espero vengan más”, dijo sobre su primer doblete.

Ronaldo afirmó que las críticas que afrontó en los partidos anteriores es algo que ve normal en el fútbol, pues hasta los mejores los critican.

“Con eso muy tranquilo, aunque haya hecho dos goles voy a seguir trabajando de la misma manera que lo venía haciendo y trabajando para los objetivos colectivos. En el club lo más importante es el equipo, salir campeones y que eso se vea en la cancha”, destacó.

