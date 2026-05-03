¿Saben jugar fases finales en Cartaginés? Jugadores respondieron una de las preguntas más incómodas

Carlos Barahona afirmó que Cartaginés debe ser más certero a marco como lo fue Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano se llevó el primer partido de las semifinales del Clausura 2026 ante Cartaginés, en un juego en el estadio Fello Meza en el que los locales no supieron abrir el cerrojo que le puso el rival y se fue con un gran sinsabor.

Los blanquiazules tuvieron el balón casi todo el partido, la mayor cantidad de opciones, pero no pudieron dar la estocada final para traducir el dominio en goles.

En el bando florense afirmaron que se van contentos, porque más allá de las formas y el juego tenían muy presente que estos partidos no se juegan, sino que se ganan.

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La gran duda: ¿sabe Cartaginés jugar este tipo de partidos?

¿Tenían la misma convicción en el Cartaginés? ¿Saben jugar este tipo de partidos en el cuadro brumoso como el del sábado, en el que es ganar o morir? Fueron dos consultas qué les hicimos de forma directa.

“Si ves el partido ellos tuvieron solo el gol, nosotros tuvimos la posesión de la bola y muchas ocasiones, el detalle es que la que se tiene, hay que hacerla, ellos hicieron la que tuvieron y eso determina si se gana o se pierde.

“Heredia es un muy buen equipo, con buenos jugadores, tuvimos la bola y cualquier cantidad de opciones, pero no entró, entre semanas tenemos que practicar más, asociarnos bien para romper ese bloque de ocho o nueve jugadores que mete atrás.

“Marcel ha salvado mucho a Heredia, tiene una, la hace y con eso maneja el partido, tenemos que andar claros en esa parte y por eso se nos complican tanto los juegos”, explicó Carlos Barahona.

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Cartaginés deberá ir a buscar la remontada al estadio Carlos Alvarado el próximo sábado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Experiencia vs presión: la tarea pendiente brumosa

En el club solo quedan tres jugadores que fueron campeones en el 2022, Carlos fue uno de ellos, pero hay futbolistas que alzaron el título en otros equipos, quienes deben aportar esa experiencia en estas fases.

“Tenemos jugadores que saben jugar con Cartago estas instancias, pero tenemos que ser claros, sino se nos va a complicar bastante”, añadió.

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El reto para la vuelta: ganar o despedirse

Para poder darle vuelta a la serie y entrar a la final, los de la Vieja Metrópoli tienen que ganar por dos goles, o hacerlo solo por uno y definirlo en lanzamientos de penal.

“Sí, sí, lo sabemos y los hemos estado jugando, si hemos llegado hasta aquí es porque el equipo ha hecho méritos para lograrlo. Estos partidos hay que saber jugarlos, disfrutarlos, de nada vale decir lo que pasó en este primer partido, porque al final no se ganó, pero nos tiene que ayudar para mejorar para lo que viene el sábado”, comentó por su parte el defensor Marcelo Pereira.