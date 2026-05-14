San Carlos tomó decisión con Allen Guevara que lo deja a las puertas de cumplir récord histórico

Christian Martínez, Allen Guevara y Jeikel Venegas renovaron su vínculo con San carlos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

San Carlos anunció este jueves la renovación de cinco futbolistas de cara al Apertura 2026, Allen Guevara, Jean Carlo Agüero, Christian Martínez, Jeikel Venegas y Kenneth Cerdas, quienes seguirán mínimo por un año más en el plantel.

Guevara y Agüero extendieron su vínculo con Los Toros hasta el Clausura 2027, mientras que Martínez, Venegas y Cerdas hasta el Clausura 2028, es decir por dos años más.

“La continuidad de estos futbolistas representa un paso importante en la consolidación de la base de nuestro plantel, manteniendo jugadores de experiencia y liderazgo que, gracias a su compromiso, regularidad y excelente desempeño, se ganaron la confianza de la institución para seguir defendiendo nuestros colores”, citó el club en un comunicado.

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Allen Guevara quedó a las puertas de un récord histórico

Un detalle muy curioso es que con la renovación, se le abrieron las puertas de par en par al Cusuco para poder romper un récord con el que haría historia en el fútbol criollo.

Guevara suma 672 partidos en el balompié costarricense, con lo que se ubica a solo 14 juegos de superar a Marvin Obando como el jugador con más partidos en la historia tica, quien suma 685.

El Cusuco actualmente es el cuarto lugar en esta estadística, según los datos del periodista Alexander Gaitán, el tercero es Enrique Díaz con 676 y el segundo es Julio Fuller con 684.

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La reacción del Cusuco ante la posibilidad del récord

Allen debutó en el 2009 con Municipal Liberia, por lo que lleva 17 años de carrera.

“Son pocos partidos los que quedan, trato de no pensar tanto en eso, pero sería un récord bonito, porque hace no sé, 25, 30 años que no se rompe. Sería algo muy bonito para mí en lo personal, entonces trato de estar tranquilo, no pensando mucho en eso, pero si se da, yo creo que va a ser algo fantástico”, dijo el jugador a La Teja en enero.