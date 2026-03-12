Saprissa apareció entre la lista de sancionados de la jornada por falló que cometió dos jornadas seguidas

Marianella Araya repartió amarillas en el juego entre Saprissa y Herediano. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Saprissa fue uno de los clubes sancionados tras la jornada once del Clausura 2026 según el informe que dio a conocer este jueves el Tribunal Disiciplinario de la Fedefútbol.

En el documento se detalla que los morados deberán pagar una multa económica por el mal comportamiento en el campo de sus jugadores.

“Sancionar al equipo con una multa de ₡375,000.00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la segunda vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones)“, destacaron.

Castigos por acumular amarillas

Esta es una regla que indica que cuando un equipo tiene más de cinco amonestados en un juego, como sucedió el domingo ante Herediano, es considerado conducta antideportiva y es motivo de multa.

Es el segundo juego consecutivo por el los morados son multados con esto luego que ante Sporting también vio cinco amarillas.

El Herediano, Municipal Liberia y Guadalupe FC fueron castigados por el mismo motivo durante esta jornada.

