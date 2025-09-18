Saprissa se quita de encima uno de los grandes problemas que tenía con su afición

Saprissa no contará más para este torneo con uno de sus jugadores más señalados como lo es el lateral Ryan Bolaños quien fue dado de baja a última hora

El también exjugador del Cartaginés jugará lo que resta del torneo con Sporting, club con el que incluso ya se encuentra entrenando confimaron los albinegros.

Bolaños nunca alcanzó un nivel regular en el Saprissa como para contar con el respaldo por completo de la afición y no estaba teniendo tantos minutos este certamen.

LEA MÁS: Vladimir Quesada reconoció situación que preocupa a una gran parte de la afición del Saprissa

Ryan Bolaños le dijo adiós al Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ)

Ryan se une a Samir Taylor como las salidas a préstamo en el cierre del mercado de fichajes.

“Reconocemos a Ryan como un jugador talentoso y que puede desarrollarse como un jugador de élite. Esperamos que en su nueva casa pueda alcanzar sus objetivos deportivos”, explicó Erick Lonnis, quien lidera la Comisión Deportivo de Saprissa, en una nota redactada por los morados.

En el comunicado de los tibaseños además llama la atención como destacan en grande las fortalezas y habilidades del jugador, pero a pesar de eso no sigue en la institución.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas genera roncha en la afición de Saprissa tras mensaje que dio en redes

Ryan Bolaños ahora será dirigido por Minor Díaz en Sporting FC. (Jose Cordero/José Cordero)

“Bolaños es un jugador potente, rápido y con buen salto, por lo que la institución espera que todas sus fortalezas físicas y técnicas le ayuden a desarrollarse en este nuevo reto profesional”.

LEA MÁS: Kenay Myrie preocupa al saprissismo luego de lo que le pasó en partido ante Herediano