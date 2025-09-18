Torneo Nacional

Saprissa se quita de encima uno de los grandes problemas que tenía con su afición

Saprissa hizo un movimiento a última hora para sacar a uno de sus jugadores más cuestionados

Por Sergio Alvarado

Saprissa no contará más para este torneo con uno de sus jugadores más señalados como lo es el lateral Ryan Bolaños quien fue dado de baja a última hora

El también exjugador del Cartaginés jugará lo que resta del torneo con Sporting, club con el que incluso ya se encuentra entrenando confimaron los albinegros.

Bolaños nunca alcanzó un nivel regular en el Saprissa como para contar con el respaldo por completo de la afición y no estaba teniendo tantos minutos este certamen.

Partido Saprissa Santa Ana
Ryan Bolaños le dijo adiós al Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ)

Ryan se une a Samir Taylor como las salidas a préstamo en el cierre del mercado de fichajes.

“Reconocemos a Ryan como un jugador talentoso y que puede desarrollarse como un jugador de élite. Esperamos que en su nueva casa pueda alcanzar sus objetivos deportivos”, explicó Erick Lonnis, quien lidera la Comisión Deportivo de Saprissa, en una nota redactada por los morados.

En el comunicado de los tibaseños además llama la atención como destacan en grande las fortalezas y habilidades del jugador, pero a pesar de eso no sigue en la institución.

23/08/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 5 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC.
Ryan Bolaños ahora será dirigido por Minor Díaz en Sporting FC. (Jose Cordero/José Cordero)

“Bolaños es un jugador potente, rápido y con buen salto, por lo que la institución espera que todas sus fortalezas físicas y técnicas le ayuden a desarrollarse en este nuevo reto profesional”.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

