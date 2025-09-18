Vladimir Quesada reconoció situación que preocupa a una gran parte de la afición del Saprissa

Vladimir Quesada fue muy sincero al reconocer que su equipo cerró debiendo la primera vuelta. (JOHN DURAN/John Durán)

En un momento en el que la autocrítica ha sido un elemento que brilla por su ausencia en muchos integrantes del Saprissa, Vladimir Quesada mostró una lucecita que podría dar una esperanza para quitarse la venda de los ojos.

El entrenador morado reconoció que el presente del equipo no es el mejor y que desearía estar en otras circunstancias, tras una primera vuelta en la que afirma que quedaron debiendo.

“Quedamos debiendo, es claro que no fue nuestra mejor presentación durante estos nueve partidos, el equipo ha estado viviendo situaciones que, de alguna manera, han causado mella en nuestro accionar, pero hay un potencial enorme para mejorar y tenemos la confianza de que así será”.

Vladimir afirmó que en el club todos, incluyéndose él, tienen mucho que mejorar, pero vaticinó que los espera un buen horizonte y que aún tienen todo lo necesario para pelear por el primer lugar.

LEA MÁS: Saprissa: a pocas horas del cierre del mercado, este es el fichaje que más le urge a los morados

Saprissa dejó ir un 2-0 durante el primer tiempo ante Herediano (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Kurt Morsink reveló por qué ya no trabaja con Saprissa

A Quesada le consultaron sobre la posibilidad de incorporar más fichajes este jueves, en el último día de inscripciones, consulta de la que dijo que no se referirá hasta no ver nada oficial.

Adicionalmente, habló sobre la mejenga ante los florenses en la que les remontaron un 2-0, en un momento en que parecía que tenían el partido manejado.

“Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y otorgamos control de balón al rival. Dejamos de buscar espacios, hacer pases entre líneas ante un gran equipo que por algo son los bicampeones nacionales. El esfuerzo fue grande y los jugadores se entregaron en todo momento”, explicó.

LEA MÁS: ¿Por qué Juan Carlos Rojas evita aparecer en redes en plena crisis del Saprissa?