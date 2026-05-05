Saprissa ya tiene respuesta sobre la apelación por el caso de Mariano Torres y Fidel Escobar

Mariano Torres y Fidel Escobar recibieron tres partidos de sanción tras los incidentes en Puntarenas. (Archivo y Canva/Archivo y Canva)

El Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol informó este lunes que las sanciones impuestas a los jugadores Mariano Torres y Fidel Escobar del Deportivo Saprissa se mantienen, según su consideración.

Los morados fueron sancionados la semana pasada por parte del Tribunal Disciplinario tras ser considerados culpables de insultar y amenazar a un comisario de Unafut.

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“De conformidad con el artículo 114 del Código Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, el Tribunal dispuso comunicar de manera inmediata la decisión, con el fin de no afectar la planificación deportiva del equipo”.

“Asimismo, se informa que el club tiene un plazo de 10 días hábiles para solicitar las consideraciones de la decisión”, destacaron.

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Torres y Escobar ya cumplieron uno de los tres partidos de sanción impuestos, por lo que se perderán la semifinal del domingo ante Liberia y el primer partido de la final en caso de avanzar de serie.

“Con esta resolución, el proceso se da por concluido en la vía administrativa dentro de la FCRF”, informó la Fedefútbol, con lo que da por cerrado el asunto.

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