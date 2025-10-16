¿Seguirán castigados? Óscar Ramírez aclara la situación de Creichel Pérez y John Paul Ruiz para juego ante Herediano

Creichel Pérez y John Paul Ruiz podrían volver a jugar con Alajuelense este jueves ante Herediano si Machillo Ramírez lo aprueba. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Creichel Pérez y John Paul Ruiz pasaron semanas complicadas tras el escándalo disciplinario que protagonizaron y por el cual fueron sancionados a nivel interno en Alajuelense, tanto económica como deportivamente, según confirmaron en el club.

Los jugadores enfrentarán su primer partido de campeonato nacional luego de lo sucedido, por lo que a Óscar “Machillo” Ramírez le consultaron si los tendrá en cuenta para el duelo ante Herediano, este jueves.

El Machillo explicó la situación de los futbolistas

El técnico rojinegro los dejó fuera de la convocatoria para el partido ante Motagua hace quince días, pero tras cumplir su pena, el estratega habló sobre si ante el Team seguirán congelados de su parte.

Machillo Ramírez decidirá si Creichel Pérez y John Paul Ruiz volverán a jugar con Alajuelense este jueves ante Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es un tema que se abarcó en estos días, se conversó con los muchachos, se tomaron decisiones económicas y después algunos días los tuvimos aparte (de los entrenamientos del primer equipo); principalmente, la primera semana. Luego los integramos, también pensando que si ellos estaban separados y los de la selección no estaban, pues quedamos con muy poca gente.

“Ellos ya recibieron un castigo económico, pero hay circunstancias, cosas y cuando necesitemos de ellos, pues los tomaremos en cuenta porque tampoco podemos quedar sin su aporte. Yo creo que con otras cosas ya fue más que suficiente. Es un tema que fue difícil y ahí veremos, de acuerdo con las necesidades de los partidos”, explicó Ramírez.

Ambos buscarán recuperar protagonismo

Creichel Pérez ha sido titular, en términos generales, durante este torneo, mientras que John Paul Ruiz ha tenido participaciones intermitentes, aunque el estelar en la lateral izquierda ha sido Ronald Matarrita, quien no tendría ningún problema para ser de la partida ante Herediano.