Sporting se aleja cada día más del descenso y ya le respira en la nunca hasta a un equipo grande

Sporting triunfó 3-2 ante Pérez Zeledón. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Sporting hizo historia este lunes en el fútbol nacional tras conseguir su primera victoria como local en el estadio Puente Piedra de Grecia tras derrotar 3-2 a Pérez Zeledón.

Los albinegros suman su segundo triunfo al hilo en cinco días, tras sonarse 2-1 al Saprissa, el jueves anterior. Con esto sumaron seis puntos que los alejan cada vez más del descenso y ahora están a doce unidades del colero, Guadalupe.

Una de las curiosidades del choque es que, por primera vez, hiló dos triunfos y lo hizo de la mano de su uniforme celeste, el cual estrenó en Tibás y ahora le volvió a traer buenos resultados, un tono con el que pareciera que se les abrió el cielo.

Reaccionaron a un duro golpe

Los locales tuvieron un juego en el que supieron reaccionar a un gol muy tempranero; apenas a los cuatro minutos, Barlon Sequeira adelantó a los Guerreros del Sur y, a los 45 minutos, cuando estaba por acabar el primer tiempo, igualó Yostin Salinas.

Para el segundo tiempo, Giancarlo González adelantó a los locales con un penal a los 51 minutos, para dar vuelta al marcador y, a los 74, Mayron George puso el 3-1 para ratificar lo que ya pintaba como la primera victoria de local.

Kendall Porras puso el 3-2 a los 78, pero no les alcanzó a los generaleños para evitar que Sporting llegara a los 14 puntos, con los que se puso apenas a uno de Alajuelense y a dos de San Carlos, en el cuarto lugar, y se metió de lleno a pelear clasificación.