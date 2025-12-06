Tico que trabaja con Haití revela el porqué enfrentar a Brasil emociona tanto rumbo al Mundial 2026

Haití, una de las representantes de Concacaf en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, tendrá un muy duro reto al quedar ubicado en el mismo grupo con Brasil, que más allá de temor, en la isla les emociona mucho, según nos contó el costarricense Alejandro Salisbury.

Salisbury será el único tico que integrará una selección mundialista este junio; trabaja con la federación haitiana desde el 2014 y para este proceso eliminatorio estuvo metido de lleno con la escuadra caribeña, por eso se considera uno más.

La Teja habló con el brumoso para conocer su parecer sobre el sorteo de este viernes y nos contó que enfrentar a la verdeamarelha es algo con lo que están encantados, no solo por lo que significa, sino por un detalle más allá que une a las dos selecciones.

Alejandro Salisbury mostró el mural que hay en el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe en Haití, tras el amistoso ante Brasil en el 2004. (Cortesía Alejandro Salisbury/Cortesía Alejandro Salisbury)

El histórico amistoso por la paz que une a Haití y Brasil

La Canarinha ha sido de las pocas selecciones top que ha ido a jugar a la nación caribeña; en el 2004 visitó Puerto Príncipe para jugar un partido al que se le denominó “El amistoso por la paz”, organizado por Naciones Unidas, y lo hizo con todas sus estrellas de la época.

Ronaldinho, Ronaldo y Roberto Carlos fueron algunas de las figuras que estuvieron en el juego que acabó 6-0 a favor de los sudamericanos, aunque el resultado fue lo de menos, sino la experiencia de contar con tanta figura en suelo haitiano.

LEA MÁS: El único tico que estará en el Mundial 2026 trabaja con Haití y su historia es brutal

“Los haitianos son muy fanáticos de Brasil; el amistoso del 2004 marcó mucho, es muy recordado, es una emoción muy grande para todos. Lo bueno, además de enfrentar a Brasil, es que va a llamar la atención mundial como pocas selecciones.

“Lo que se quería era Brasil, Argentina y, por el historial del país, Francia. Es un escenario en el que el mundo podrá ver lo que tiene Haití y eso hace muy feliz a la gente”, explicó.

La afición haitiana está más que feliz de enfrentar a Brasil en la Copa del Mundo. (CLARENS SIFFROY/AFP)

Filadelfia y la gran ventaja del público haitiano

Enfrentarse a Brasil será además una gran oportunidad para muchos haitianos que viven en los Estados Unidos, la mayoría concentrados en la costa este del país, por lo que ir a ver el partido que se disputará en Filadelfia es algo que estará a su alcance.

En Estados Unidos viven unos 731.000 inmigrantes haitianos, según datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS) de la Oficina de Censos en el 2022, el último año que se tomaron registros.

“En ciudades como Nueva York y Boston hay mucho haitiano; es un área en la que Haití será casa, se mueven por toda esa área, son ciudades con mucha afluencia haitiana. Las sedes quedaron perfectas; cualquier cosa cerca de Nueva York, hasta en tren pueden llegar”.

LEA MÁS: Las estremecedoras palabras en el camerino de Haití que motivaron antes de ganar su boleto al Mundial

Un Haití renovado para enfrentar a Marruecos y Escocia

Con respecto a enfrentar a Marruecos y Escocia, Salisbury se siente optimista de lo que pueden lograr, porque Alejandro nos reveló que para el mundial, Haití podrá contar con figuras que no estuvieron durante la eliminatoria, pero ahora con el boleto en mano podrían ir.

Dos futbolistas de la Premier League de Inglaterra, el delantero Wilson Isidor del Sunderland y el defensor Maxence Lacroix del Crystal Palace, ya habrían dado el sí para ir al mundial, con lo que el equipo que se vio en las eliminatorias sería aún más pesado.

Wilson Isidor es una de las figuras del Sunderland en la Premier League de Inglaterra. (Instagram/Instagram)

En la vigente temporada, Isidor suma cuatro goles en 14 partidos con el Sunderland, mientras que Lacroix también ha sido estelar con el Palace. Odsonne Edouard, del Lens de Francia, y Jean Baptiste Gorby, del Braga de la primera división de Portugal, son otros dos casos.

Jugadores europeos con raíces haitianas

Todos ellos son jugadores franceses con ascendencia haitiana, quienes, por los diversos problemas políticos, de seguridad y movilidad que vive el país, ahuyentaron a muchos futbolistas que en Europa han hecho una buena carrera y ahora querrían aprovechar esta oportunidad.

“Este será un Haití renovado con jugadores que estaban en espera de qué pasaría y si clasificaban al mundial para integrarse a la selección. Muchos no se quisieron arriesgar por una lesión en la cancha de Curazao y por las condiciones del área, entonces esperaron.

“Se necesitaba más volumen de ataque, fortaleza en defensa y por eso es que se acudió a estos jugadores. Para jugar contra Escocia, el físico de un jugador haitiano no será un problema. Todos juegan en primera división en ligas importantes, por lo que será una selección más fuerte”, añadió.

LEA MÁS: Estos son los grupos en los que pudo quedar Costa Rica en el Mundial del 2026

El sueño mundialista de un tico con Haití

En lo personal, Salisbury se siente muy emocionado por la oportunidad; espera que al llegar al mundial, Haití demuestre su capacidad y fuerza al mundo, que más allá de lo que les ha tocado sufrir, tienen mucho que ofrecer.