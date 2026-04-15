VAR dio explicación de por qué no fue expulsado Kendall Waston tras dura acción ante Liberia

La Comisión de Arbitraje afirmó que Kendall Waston no cometió ninguna falta pese al golpe al jugador de Liberia. (JOHN DURAN/John Durán)

Una de las jugadas más polémicas de la jornada 15 fue una dura acción de Kendall Waston sobre el liberiano Shawn Johnson que muchos reclamaron como roja para el morado.

La Comisión de Arbitraje despejó las dudas este miércoles y mediante un video publicado en las redes sociales de FUTV aclararon por qué según su consideración, no era expulsión.

Según la comisión, el morado “jugó clara y lealmente el balón, sin realizar ningún movimiento adicional produciéndose de forma inmediata un contacto accidental e inevitable con el jugador de Liberia, quien llega tarde a la disputa del balón e invade el espacio del adversario”, destacaron.

Por lo explicado, los árbitros aseguran que no hay elementos técnicos para decir si quiera que se trata de una falta y la jugada fue analizada correctamente.

“Juega el balón y después el pie cae ahí, no tiene nada que hacer”, decían desde la sala VOR, enfatizando que Johnson fue el que se metió para que Waston se lo llevara de frente.

“Es la misma inercia de la jugada, el pie cae, ¿a dónde va a poner el pie? Es diferente a que la juegue abajo y le dé, esto es un movimiento natural", explicaron al respecto.