(Video) El emotivo recibimiento que le hicieron a Carlos Mora tras ganarlo todo en el fútbol de Rumanía

Carlos Mora lo ganó todo este año en el fútbol de Rumanía. (Instagram Carlos Mora/Instagram Carlos Mora)

Carlos Mora regresó a Costa Rica tras vivir su mejor temporada en el fútbol europeo y lo hizo a lo grande, con un muy lindo recibimiento en el aeropuerto Juan Santamaría por parte de su familia, amigos y muchas personas que fueron a darle la bienvenida en su retorno a Tiquicia.

Carlos Mora fue recibido como un campeón tras brillar en Rumania

Con globos, carteles y los colores celeste y blanco de la Universidad de Craiova, además de alguna camiseta de Alajuelense por ahí, al tico lo llenaron de abrazos y muchas felicitaciones tras un gran año.

En Rumania, el costarricense fue titular indiscutible, además de una de las figuras importantes para que su equipo conquistara el doblete en la temporada, con el título de liga y copa.

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Carlos Mora fue recibido a lo grande tras ganarlo todo en Rumanía

Un año histórico para Carlos Mora y su club

Para la U fue un año histórico, pues no ganaba el campeonato local desde la temporada 1990/1991, única ocasión en la que había podido conquistar el doblete.

En lo individual, la temporada de Morita fue muy buena. Disputó 29 partidos entre la campaña regular y la segunda ronda, etapa en la que no lo movieron nunca del once estelar.

Jugando como lateral e interior derecho, marcó dos goles y dio cuatro asistencias, pero además su regularidad le permitió entrar en el once ideal del torneo rumano, lo que termina de redondear su espectacular campaña.

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Ahora se suma a la Selección de Costa Rica

Mora está en el país porque además fue convocado con la Selección de Costa Rica para los amistosos ante Colombia e Inglaterra, el 1 y 10 de junio, respectivamente.