¿Volverá un campeonato con doce clubes? Esto resolvieron en la Unafut

La posibilidad de que el fútbol de la Primera División de Costa Rica vuelva a contar con 12 equipos dio un paso adelante este jueves, aunque todavía no se trata de una decisión definitiva ni de un cambio garantizado.

Unafut mantiene el torneo de 10 clubes por una temporada más

La próxima temporada del fútbol en Costa Rica se jugará con diez equipos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mediante un comunicado de prensa, la Unafut dio a conocer diversas noticias sobre lo que será el próximo campeonato, en el que se mantendrá el certamen de 10 equipos durante la siguiente temporada. Sin embargo, también abrió la puerta a una eventual ampliación a 12 clubes para la temporada 2027-2028.

El ente organizador del torneo explicó que ya está dando los pasos necesarios para analizar la viabilidad de esta opción.

“Para esta temporada y después de un análisis jurídico, se mantendrá la participación de 10 clubes en Primera División. No obstante, para la Temporada 2027-2028 se valora la posibilidad de aumentar a 12 clubes.

“Se ha iniciado un proceso con la Federación Costarricense de Fútbol y las otras ligas de fútbol para definir los próximos pasos a seguir”, destacaron.

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Fedefútbol también analiza el regreso de los 12 equipos

Inter San Carlos se coronó campeón del ascenso y jugará en primera división la siguiente temporada. (Facebook Liasce/La Nación)

Lo informado por la Unafut coincide con lo que se comunicó este miércoles tras la sesión del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, en la que se ratificó que se estudia seriamente el regreso a una máxima categoría con 12 equipos.

No obstante, los dirigentes consideran que antes de tomar una decisión definitiva es necesario esperar al menos un año para definir los modelos de ascenso y descenso que regirían bajo el nuevo formato.

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El ascenso sería clave para cualquier cambio

Tener 12 equipos en la Primera División implica una modificación importante en la estructura del fútbol nacional, especialmente en la Liga de Ascenso.

Un eventual aumento de clubes obligaría a establecer desde el inicio cuántos equipos ascenderían y bajo qué mecanismo lo harían, razón por la que los organismos involucrados consideran indispensable contar con un período de transición antes de aprobar una transformación de esa magnitud.

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