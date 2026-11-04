Tragedia de Jesús de Miguel recordó al portero guatemalteco que murió en una jugada similar, ¿qué pasó con el delantero de aquella acción?

La muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien sufrió un violento golpe durante un partido, trajo a colación una situación similar que golpeó al fútbol guatemalteco hace 22 años.

El 29 de febrero del 2004, en un clásico chapín entre Municipal y Comunicaciones, el arquero Danny Ortiz, del Municipal, una fuerte acción que le causó la muerte.

Ese día, en el antiguo estadio Mateo Flores, Ortiz, quien tenía 27 años, achicó para intentarle ganar un mano a mano al delantero Mario “El Loco” Rodríguez, pero la rodilla del entonces jugador de los cremas se estrelló en el pecho del portero.

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En el 2004, el arquero Danny Ortiz falleció tras un choque con el exdelantero Mario Rodríguez, en un clásico guatemalteco. Foto: Facebook Marvin Pos - Deportes. (Foto: Facebook Marvin Pos - Deportes./Foto: Facebook Marvin Pos - Deportes.)

Danny, quien era figura del Municipal quedó tendido en la grama, no reaccionó. Los cuerpos de socorro lo atendieron por varios minutos y lo llevaron al hospital, pero horas después se confirmó su fallecimiento.

La causa del deceso fue un desgarro en la zona del pericardio (membrana que protege al corazón), que no se detectó cuando llegó al centro médico.

Mario El Loco Rodríguez

¿Qué pasó con Mario Rodríguez?

Días después de lo ocurrido, Enrique Godoy, dirigente del Comunicaciones denunció que el delantero había recibido amenazas de muerte.

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El delantero Jesús de Miguel Alameda falleció este martes. Foto: AFP. (ANDRES GUTIERREZ/Anadolu via AFP)

“Hubo llamadas telefónicas con amenazas a la vivienda de Rodríguez y a la de su madre” y había sido trasladado a un lugar seguro, tras recibir las llamadas, según cita el diario AS en marzo del 2004.

Rodríguez fue un destacado jugador guatemalteco, que hizo su carrera en clubes como el Aurora, Universidad San Carlos, Comunicaciones, en su país natal. Además, jugó para el Columbus Crew y el Miami FC, de la MLS.

En una entrevista al medio “Loquedicensports Jimmy Young”, Rodríguez, quien en la actualidad tiene 45 años, habló de lo ocurrido.

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“Casi no lo toco, no sé, yo te podría decir, mirá sí le choqué con todo, pero créeme, lo brinqué y más a esas, tenía 20 años, era ágil, era rápido, brinco y fácil, hubiera ido a chocar, pero donde miro a Danny yo brinco, hubo roce, pero que fuera un golpe certero al pecho no.

“Se dieron muchas situaciones, muchas personas involucradas saben del tema y fue un momento complicado.

“Gracias a Dios, la familia de Danny fueron los primeros que me respaldaron en todo; mientras aficionados fuera del fútbol hicieron una bolita chiquita en el sentido de imagen. Fue un accidente grave, una pérdida de un amigo, jugador de selección, lamentablemente fue muy duro, pero cuando uno no se siente culpable, es fácil de superar”.

Danny Ortiz era el arquero del Municipal cuando falleció. Foto: Facebook Marvin Pos - Deportes. (Foto: Facebook Marvin Pos - Deportes./Foto: Facebook Marvin Pos - Deportes.)

Rodríguez se retiró en el 2015, mientras defendía los colores de la Universidad San Carlos, tenía 33 años. Desde entonces, se ha dedicado a la educación financiera para futbolistas.

Además, en marzo del 2023, fue candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), sin embargo, fue derrotado ampliamente por el alcalde de ese entonces, Ricardo Quiñones, quien fue reelecto con el 38.31% de los votos. Rodríguez tuvo un escaso 0.47 por ciento de los sufragios.