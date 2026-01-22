Deportes

Tragedia en el fútbol portugués: fallece Nassur Bacem en pleno partido

El deportista falleció a los 27 años tras desplomarse en pleno encuentro

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

El fútbol portugués se encuentra de luto tras la muerte del jugador Nassur Bacem, de 27 años, ocurrida este jueves mientras disputaba un partido.

El futbolista del Moncarapachense colapsó en el terreno de juego durante un encuentro ante el Inmortal, correspondiente a la cuarta categoría.

LEA MÁS: Dariel Castrillo revela más detalles de los ilusionantes fichajes extranjeros del Cartaginés

El hecho se produjo a los 27 minutos del juego, cuando el deportista cayó al suelo de manera repentina. A pesar de la intervención del personal médico presente, no fue posible reanimarlo. Posteriormente, el club confirmó que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco.

Nassur Bacem
Nassur Bacem falleció a los 27 años este jueves. (El Litoral/Captura)

LEA MÁS: Hermano de Alberto Toril le lanza un dardo a Alajuelense en redes sociales

Comunicado oficial del club

“Con profunda tristeza y enorme consternación, el Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense informa la muerte de nuestro atleta Nassur Bacem, de 27 años, ocurrido hoy durante el 3er partido”, explicó el club por medio de una publicación.

Trayectoria y legado

Bacem será recordado por su compromiso defensivo, entrega en el campo y aporte al equipo, dejando una profunda huella en el fútbol local.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Nassur BacemJugador portuguésMuerte
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.