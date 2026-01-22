Tragedia en el fútbol portugués: fallece Nassur Bacem en pleno partido

El fútbol portugués se encuentra de luto tras la muerte del jugador Nassur Bacem, de 27 años, ocurrida este jueves mientras disputaba un partido.

El futbolista del Moncarapachense colapsó en el terreno de juego durante un encuentro ante el Inmortal, correspondiente a la cuarta categoría.

El hecho se produjo a los 27 minutos del juego, cuando el deportista cayó al suelo de manera repentina. A pesar de la intervención del personal médico presente, no fue posible reanimarlo. Posteriormente, el club confirmó que la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco.

Nassur Bacem falleció a los 27 años este jueves. (El Litoral/Captura)

Comunicado oficial del club

“Con profunda tristeza y enorme consternación, el Lusitano Gymnasio Club Moncarapachense informa la muerte de nuestro atleta Nassur Bacem, de 27 años, ocurrido hoy durante el 3er partido”, explicó el club por medio de una publicación.

Trayectoria y legado

Bacem será recordado por su compromiso defensivo, entrega en el campo y aporte al equipo, dejando una profunda huella en el fútbol local.