Tres bandos van a la guerra por el control de la directiva de Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense vivirá este sábado una jornada trascendental con la celebración de su asamblea general ordinaria, donde además de conocer los informes de gestión de la actual administración, los asociados elegirán varios puestos clave de la junta directiva para los próximos dos años.

Los asociados liguistas fueron convocados al gimnasio multiusos Salvador Soto “Indio Buroy”, el cual se ubica en el estadio Alejandro Morera Soto, para elegir cargos como vicepresidente primero, secretario, protesorero, vocal primero, vocal tercero y fiscal financiero y hay tres agrupaciones que irán con todo para ganarse un lugar en la directiva eriza.

Para las elecciones se inscribieron tres papeletas. La oficialista está encabezada por León Weinstok, quien funge actualmente como secretario de la junta directiva rojinegra y buscará llegar al cargo de vicepresidente primero de la institución.

Este sábado habrá asamblea de asociados de Alajuelense. Foto: prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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Además, están las agrupaciones opositoras “Un nuevo capítulo”, encabezada por Raúl Pinto, y “Grandeza Rojinegra”, grupo liderado por Nolan Zamora. Los aficionados que tienen voz y voto recibieron una primera convocatoria a las 8 a.m. y en caso de que no haya quórum, la segunda será una hora después.

Otros temas a tratar

En la actividad se tratarán otros puntos como:

- Informe del presidente Joseph Joseph, que debe aludir al plan de trabajo para la temporada inmediata siguiente; así como los logros alcanzados con relación al plan de trabajo de la temporada anterior y cualquier otro asunto a su juicio.

León Weinstok busca llegar a la vicepresidencia primera de Alajuelense, este sábado. Foto: Fanny Tayver. (Fanny Tayver Marín)

- Informe del fiscal de leyes Juan Carlos Tristán, en el que debe referirse al cumplimiento de los acuerdos de asambleas y junta directiva, reglamento, estatuto y ley. También a las eventuales anomalías o irregularidades incurridas por órganos, directores, funcionarios o empleados de Alajuelense.

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- Informe del fiscal de finanzas Luis Guillermo Salazar, en el que debe referirse al cumplimiento de los acuerdos de asamblea y junta directiva, con relación al presupuesto general, oportunidad, eficiencia de los gastos y conducta financiera de la asociación.

Hablándole a la afición

Algunos de los candidatos enviaron un mensaje a los liguistas, de cara a esta elección:

“Creemos en un proyecto serio, construido con experiencia, estabilidad y una visión de largo plazo para Liga Deportiva Alajuelense.

Raúl Pinto y Aquiles Mata buscan volver a la directiva rojinegra. Foto: archivo. (Jose Rivera)

“Queremos seguir fortaleciendo una organización que trasciende lo deportivo y que hoy es referente por su transparencia, su desarrollo integral y su compromiso con las próximas generaciones de liguistas”, fue el mensaje de León Weinstok.

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Por su parte, Aquiles Mata, de Un nuevo capítulo expresó:

“Nuestra papeleta ofrece una posición de apoyo para la institución, creemos que la Liga debe reivindicarse desde el punto de vista deportiva. Se han hecho cosas muy buenas desde el punto de vista económico, ligas menores y fútbol femenino.

“A nivel centroamericano, pero a nivel local estamos debiendo. Queremos colaborar con la institución y que los asociados que tienen voz y voto nos ayuden. Somos parte de la directiva que más éxito ha tenido en Alajuelense”.

Se le solicitó un mensaje a Grandeza Rojinegra, pero al cierre de la nota no respondieron nuestros mensajes.