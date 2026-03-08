¡Triunfo de infarto! Cartaginés se impuso a Puntarenas en un cierre no apto para cardiacos

Un drama absoluto fue lo que se vivió en el Fello Meza cuando todo parecía que Cartaginés se iba a derrumbar en la última jugada, pero Puntarenas dejó ir un penal que le otorgó la victoria 3-2 a los de Amarini Villatoro.

El partido estuvo cargado de polémica desde el inicio, cuando los locales pidieron un penal tras una posible infracción sobre José Mora, pero no se decretó; sin embargo, minutos después, Juan Carlos Gaete, a los 14, puso adelante a los blanquiazules.

Cartaginés se impuso 3-2 a Puntarenas con Douglas López como autor de un gol (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

La primera mitad acabó con ese 1-0, pero con la nueva lesión de Leo Alfaro, que tuvo que salir de variante tras salir de una larga lesión recientemente.

Para el complemento se vino el show del VAR y el partido se descontroló por completo cuando Ricardo Márquez, a los 50 de juego, sacó una bola de la línea, pero el videoarbitraje llamó al juez central para que observara que fue con la mano, lo que le costó la expulsión y un penal en contra que transformó Doryan Rodríguez para colocar el empate a uno.

Se le estaba viniendo la tarde a los brumosos, y fue Briceño el que sostuvo la igualdad, hasta que al 67, Douglas López recuperó un balón en media cancha para luego definir el segundo a favor de Cartago y, pese al hombre menos, recuperar la ventaja.

Dos minutos más tarde fue Nicolás Vargas, que tras dos toques de cabeza colocó el 3-1 y con ello los brumosos se pusieron adelante con todo y la expulsión.

Puntarenas no se rindió y, descontó por medio de Renzo Carballo, al 78 , pero al final se decretó como autogol del mismo Nico Vargas y con eso nos quedaron unos minutos finales llenos de drama.

Juan Gaete fue el autor del primer gol sobre Puntarenas (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El VAR de nuevo entró en escena al 83 cuando, en una jugada en la que se fue solo un futbolista local, recibió una infracción por intermedio de Hiram Muñoz por la que el silbatero Pablo Camacho sacó la roja, pero el videoarbitraje lo llamó para que revisara la acción; sin embargo, se mantuvo la cartulina roja y, por consecuencia, se emparejaron a diez en cancha.

Para acabar con el cierre de infarto, sobre los 100 minutos de nuevo el VAR llamó al silbatero para revisar una mano dentro del área, la cual fue decretada como penal, y sería Daniel Colindres el responsable de buscar el empate en la agonía del juego, pero el palo le dijo que no.

Tras este marcador de 3-2 para los brumosos, se colocan con 20 unidades para consolidarse en puestos de clasificación, mientras que el Puerto se queda atrás en la tabla y acaba un invicto que venían sosteniendo desde el 28 de enero, de que no perdían, en esa ocasión fue ante Herediano.

Los chuchequeros se preparan ahora para medirse a Guadalupe en la siguiente jornada del campeonato, mientras que los de la Vieja Metrópoli reciben al Saprissa el próximo domingo.