Tyson Fury reveló que padece esquizofrenial, (KEVORK DJANSEZIAN/AFP)

El púgil británico Tyson Fury, antiguo campeón del mundo del peso pesado, reveló que padece esquizofrenia y trastorno bipolar, que le fueron diagnosticados luego de conquistar su título mundial ante Wladimir Klitschko en 2015.

Tras su victoria contra el ucraniano, Fury engordó y luchó contra la adicción al alcohol y a las drogas.

“Se había vuelto tan grave que escuchaba voces en mi cabeza”, afirmó.

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Fury relató haber sentido que la radio le hablaba, y haber suplicado a su esposa, Paris, que lo sacara del hospital porque “los Illuminati” lo querían.

Fue después de su salida del hospital cuando se confirmó un diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar.

“Las palabras no pueden explicar la oscuridad en la que me encontraba”, confesó el gigante de 38 años en un documental que será difundido por Netflix el viernes. “Pensé que acabaría en una habitación acolchada, con la puerta cerrada con llave, y eso me asustaba muchísimo”, agregó.

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“La ansiedad me estaba paralizando. Simplemente no podía superarla y fue entonces cuando fui a ver al psiquiatra allá en Londres”, contó el campeón británico, que peleará con su compatriota Anthony Joshua el 11 de diciembre en Cardiff (Gales).

Fury cuenta que un punto de inflexión en su vida llegó durante una noche de Halloween de 2017. “Miré a mi alrededor, veía a todos esos jóvenes y me dije: ‘Tenía el mundo en mis manos y lo arruiné todo, y ahora soy una ruina’”.

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Pero asegura haber transformado esa angustia en el impulso que lo llevó de nuevo al entrenamiento, a centrarse más en su familia y a conquistar un nuevo título mundial cuando derrotó a Deontay Wilder en 2020.