Un cachorro no logró consolidarse en Alajuelense y canta viajera

El volante Geancarlo Castro se despide de Alajuelense. Twitter.

Uno de los cachorros de Alajuelense se despidió del club rojinegro, luego de 14 años de formar parte del equipo erizo.

Se trata del volante Geancarlo Castro, jugador de 20 años, quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

Castro es parte de la cantera manuda, pero en su carrera también jugó a préstamo en clubes como Sporting y Pérez Zeledón.

Llegó el día de decir adiós a la institución donde nací, me formé y donde pude cumplir muchos sueños. Fueron 14 años de mucho aprendizaje, victorias, derrotas y momentos inolvidables tanto en liga menor como en el primer equipo.

“Llegó el día de decir adiós a la institución donde nací, me formé y donde pude cumplir muchos sueños. Fueron 14 años de mucho aprendizaje, victorias, derrotas y momentos inolvidables tanto en liga menor como en el primer equipo.

“Quiero agradecer a todos los entrenadores, compañeros, directivos y personal de trabajo que tuve durante todos estos años en la Liga. Me voy con la frente en alto sabiendo que en cada entrenamiento y partido traté de dar lo mejor de mí.

El joven no logró consolidarse en el cuadro rojinegro. Twitter.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron y me ayudaron en los buenos y malos momentos, llevaré a la Liga siempre en el corazón y siempre estaré agradecido por todo lo que me brindaron para ser un mejor futbolista pero sobretodo una mejor persona”, escribió en su cuenta de Twitter.