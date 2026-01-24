¡Un clóset de lujo! Fiebre guarda 130 joyas del fútbol mundial

Lo que empezó como un gusto ocasional por una camiseta terminó convirtiéndose en una colección para José Aguilar, quien al día de hoy tiene unas 130 camisetas de clubes y selecciones de distintas partes del mundo.

José, analista financiero de San Antonio de Escazú, comenzó con este proyecto hace 16 años y, hasta la fecha, cada diseño que le llama la atención se transforma en una nueva adquisición, aprovechando la ventaja de las ventas en línea.

Aguilar es fiebre del Club Sport Herediano y una tía le regaló una camisa del Team hace años; fue casi su primera chema deportiva y luego, vio una camisa de la selección de Egipto, la cual no dudó en adquirir. El resto es historia.

José Aguilar comenzó una colección de camisas hace 16 años.

Una pasión

—¿Desde hace cuánto comenzó con esa colección?

Más o menos en el 2010, ya prácticamente 16 años de estar comprando camisas. Me llamó la atención una camiseta de la selección de Egipto y en aquel entonces, tal vez, no era tan sencillo comprar camisetas; por eso la mandé a traer de una tienda.

Y a partir de ahí, cada vez que veía alguna que me gustaba, fui adquiriéndola. Incluso, ya después fue más sencillo porque aquí en Costa Rica empezó a darse el auge de las tiendas de ropa deportiva, entonces ya era más fácil ir a una tienda física y comprarlas.

Soy aficionado al Herediano y también me gusta el fútbol internacional, pero de acá prácticamente solo tengo de Heredia, una de Guadalupe y de la Selección.

—¿Cuántas camisas tiene al día de hoy?

Tengo unas 130, más o menos.

—¿Y cómo las guarda?

Ahorita las tengo en un clóset; a veces las uso, pero trato de mantenerlas intactas, para no deteriorarlas por el uso, y más adelante quiero enmarcarlas o tenerlas en una bolsita antihumedad.

José Aguilar tiene una colección de unas 130 camisas.

—¿Cuál es la favorita de toda esa colección?

Hay una que me gusta mucho, y que puede decirse que es parte de la colección, aunque me la regalaron antes de comprar la de Egipto. Es una de Heredia como del 2004, que me regaló una tía. Prácticamente, se puede decir que fue la primera camisa deportiva que tuve.

Es de las clásicas, con una franja adelante y todo, y creo que es la que más me gusta; además de las de Heredia, tengo muchas del Real Madrid y de la Roma, mis equipos favoritos.

—¿Hay alguna que usted quiera y no ha podido conseguir?

Ha habido varias que me gustan por el diseño; tal vez, no sé nada del equipo, pero el diseño me ha gustado y, a veces, son complicadas de conseguir porque son equipos que no son muy famosos a nivel internacional.

Me acuerdo que hubo una que me gustaba mucho, cuando Joel Campbell estaba en el Villarreal. Me gustaba mucho esa camisa amarilla y, honestamente, no logré conseguirla.

Y me pasó recientemente con una del equipo de San Luis de la MLS. Es un equipo relativamente nuevo y no logré conseguirla por ninguna tienda. El diseño sí me gustaba bastante y esa sí me dolió un poco no tenerla.

José Aguilar colecciona camisas de equipos y selecciones de todo el mundo.

—¿Y cómo se organiza para conseguirlas?

En este momento tengo varias formas. Ahora hay más tiendas a nivel nacional, entonces para mí es más fácil ir a una tienda física o pedirlas en una virtual.

Cuando viajo fuera del país, siempre trato de comprarme una. Por ejemplo, el año pasado andaba en Perú y me compré la de la selección de Perú. Este año andaba por Roma, soy aficionado de la Roma, entonces me compré un par de camisas.

También, a veces, cuando algún familiar o amigo viaja, le pido que me traiga alguna, pero no soy muy exigente con eso.