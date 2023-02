Un noble gesto de David “Medallita” Jiménez se hizo viral en Londres, ¿qué fue?

David Medallita Jiménez perdió la pelea por el título mundial de las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo ante Artem Dalakian por decisión, el pasado sábado 28 de enero, a todos extrañó que no fuera agresivo en los primeros asaltos de la pelea.

Los amantes coinciden en que esa pasividad de los primeros asaltos le pasaron factura al boxeador costarricense, que perdió el combate.

Medallita conversó con La Teja sobre la pelea y sus planes y nos explicó porqué peleó así.

-¿Ha logrado hacer un análisis de por qué perdieron la pelea?

David Medallita Jiménez perdió la pelea por decisión ante Artem Dalakian. (Alonso Tenorio)

Más que una derrota fue un aprendizaje para todo el equipo de trabajo, para mí, para mis manejadores, para mi esposa. Fue una gran enseñanza; sin embargo, ya tenemos muy concretos los puntos en los cuales vamos a mejorar poco a poco, el campamento en general fue excelente en España con Ernesto Aroche, todo salió de maravilla, pero sucedieron pequeños detalles que marcaron la diferencia. Yo no quisiera entrar en esos temas justamente para no perjudicar a nadie, yo acepto la derrota y la voluntad de Dios.

Nos queda darle vuelta a la página, agarrar lo positivo que pudimos absorber de la pelea y mejorar. No nos cabe la dud, de que vamos a lograr el campeonato mundial, no sabemos cuándo, pero llegará.

- ¿Según expertos, usted fue muy pasivo en los primeros asaltos?

Efectivamente, me faltó entrar más caliente, con más coraje, el escenario en ningún momento me minó ni me hizo menos, todo lo contrario, estaba con la motivación al tope, con una gran preparación, creo que en los doce rounds demostré que tengo una gran capacidad aeróbica, al contrario del rival de turno que desde el sexto round se le sentía la respiración, se notaba bastante cansado, pero sí, no fui el David “Medallita” Jiménez que pelea siempre, que entra con su distancia, entré fuera de distancia, entré frío, nunca, en ningún momento de la pelea, logré conectar mi gancho al hígado, todo eso viene a raíz de las cosas que se nos presentaron en el campamento , del que te digo no quiero entrar en detalles porque ya le dimos vuelta de hoja.

-Su detalle con Dalakian al expresarle que el pueblo de Costa Rica ora por Ucrania (país en guerra) fue algo imprevisto o lo planeó?

Son las cosas que llevamos los costarricenses y que nos gusta mostrarle al mundo, Costa Rica es un país de paz, solidario, que cuando las cosas se ponen difíciles se une y le encanta trabajar en pro del país vecino, de la persona perjudicada.

Fue algo que planeé la noche antes, lo conversé con mi esposa y llegamos a la conclusión de que yo en el pesaje lo iba a llamar, no se lo iba a decir públicamente, ni en conferencia de prensa ni en ningún otro lado, lo llamé y le dije al oído: ‘Artem, wait a minute, pray and peace for Ukraine (Espere, oraciones y paz para Ucrania), en eso como no entiende muy bien el inglés se quedó como fuera de base, en eso el manager tiende a jalarlo porque cree que yo lo estoy insultando, que lo estoy desconcentrando, sacándolo de sus casillas.

Luego, cuando él logra entender el pray (oración) lo agarró poco a poco. Se hizo viral en Londres, fue un buen gesto de nosotros y es donde logramos marcar un bonito paso en los careos de boxeo, eso es lo que me diferencia a mi, que no soy como los otros que les encanta enjacharse, decirse malas palabras, sino que me encanta hacer las cosas bien.

David Medallita Jiménez y Artem Dalakian hicieron viral el careo por algo que hicieron. (ID Boxing )

-¿Se dio vacaciones luego de la pelea?

Me fui el 2 de enero al campamento de España, en diciembre no compartí ni con mis hijos ni con mi esposa, la Navidad del año pasado fue diferente, todas mis energías estaban enfocadas en la preparación, en los fuertes entrenamientos, entonces cuando regresamos de Londres lo que hice fue agarrar una semana completa para compartir con ellos.

Tuve que aprovecharlos al máximo, hubiera querido ir a la playa, darles un poquito más de tiempo, pero ya se nos venía la entrada a clases. Yo andaba con el jet lag (consecuencias del cambio del huso horario) un poco incómodo, en la noche pasaba despierto, pero es otra de las cosas que me gustan, que pese a la derrota, de los golpes, de la herida que tenía en la cabeza, siempre puedo cumplir el rol de padre de familia.

Los papás de Medallita y miles de ticos vieron la pelea. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Qué sigue, habrá otra pelea, o revancha?

Las posibilidades de una revancha son nulas, la opción de revancha hubiera venido si hubiera ganado la pelea, pero tenemos en claro que Artem buscará un rival que no necesariamente va a ser peligroso, puede ser en el ranking de 7 al 10, que no le exija mucho. Si él la quisiera, él la solicita, pero no creo que lo tenga en sus planes puesto que fue una pelea cerrada. Ahora nos preparamos, me encanta mantenerme en óptimas condiciones, pero de momento no tenemos una fecha, no tenemos un posible rival, un cronograma para volver al ring.

Les he manifestado a mis manejadores, Edgar y Ernesto Sandoval, que me gustaría volver y ojalá aquí en Costa Rica, ante mi pueblo, ante mi gente, reivindicarme. Estamos en valoraciones, que sea un rival bueno, ojalá rankeado para repuntar con más fuerza.

David Medallita Jiménez le pide a sus manejadores que la próxima pelea sea en Costa Rica.

-¿Cuál fue su aprendizaje como experiencia de vida, como un reto trazado y no alcanzado?

El primer punto es que tengo las condiciones físicas, técnicas, humanas para ser campeón mundial. Segundo; muchas veces vemos por encima a los campeones mundiales y en este caso hice una pelea donde estuve a la altura del campeón, tiene siete años como campeón, con siete defensas exitosas, nos motiva, nos madura para volver lo más pronto posible al triunfo y me deja como enseñanza que tengo una esposa bellísima, que comparte el mismo sueño que tengo, que sin importar todo, le mete toda la dedicación.