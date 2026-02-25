Vancouver vs. Cartaginés: estas son la hora y canal para ver el duelo clave en la Concachampions

Cartaginés empató 0-0 en la ida disputada en el Fello Meza. (JOHN DURAN/John Durán)

El Cartaginés se juega una de las noches más importantes del semestre. Este miércoles visita Canadá para medirse ante el Vancouver Whitecaps FC en el partido de vuelta que definirá cuál equipo avanza a los octavos de final de la Concachampions.

LEA MÁS: Alajuelense se volverá a medir con LAFC en Concacaf, un rival que se ha convertido en su peor verdugo

La serie quedó totalmente abierta tras el 0-0 en el estadio Fello Meza. En ese primer pulso, el cuadro brumoso logró contener los ataques del conjunto canadiense y evitó que su figura, Thomas Müller, marcara diferencia en el marcador.

El partido podrá verse por ESPN y Disney+. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Jeaustin Campos tuvo una sorprendente afirmación pese a caer 7-1 en el global ante el LAFC en Concacaf

Ahora todo se define en territorio canadiense.

¿A qué hora es el partido?

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche (hora de Costa Rica) y se disputará en Vancouver.

¿Dónde puede verlo?

En Costa Rica, usted podrá seguir el compromiso por ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué necesita Cartaginés?

El panorama es claro: el equipo blanquiazul necesita ganar o empatar con goles para avanzar; si queda 0-0, en penales puede avanzar para jugar contra Seattle.

Cartaginés está ante una oportunidad grande de dar el golpe fuera de casa. Esta noche sabrá si logra la hazaña.