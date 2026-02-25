Deportes

Vancouver vs. Cartaginés: estas son la hora y canal para ver el duelo clave en la Concachampions

El equipo brumoso viajó a Canadá con la serie abierta y buscará el boleto a octavos de final esta noche

Por Fabiola Montoya Salas
30/11/2025/ Juego entre Club Sport Cartagines vs Liga Deportiva Alajuelense por la fecha 17 del torneo apertura de l Liga Promerica en el estadio Fello Meza / foto John Durán
Cartaginés empató 0-0 en la ida disputada en el Fello Meza. (JOHN DURAN/John Durán)

El Cartaginés se juega una de las noches más importantes del semestre. Este miércoles visita Canadá para medirse ante el Vancouver Whitecaps FC en el partido de vuelta que definirá cuál equipo avanza a los octavos de final de la Concachampions.

La serie quedó totalmente abierta tras el 0-0 en el estadio Fello Meza. En ese primer pulso, el cuadro brumoso logró contener los ataques del conjunto canadiense y evitó que su figura, Thomas Müller, marcara diferencia en el marcador.

Cartaginés vs. Vancouver
El partido podrá verse por ESPN y Disney+. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora todo se define en territorio canadiense.

¿A qué hora es el partido?

El encuentro está programado para las 8:30 de la noche (hora de Costa Rica) y se disputará en Vancouver.

¿Dónde puede verlo?

En Costa Rica, usted podrá seguir el compromiso por ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+.

¿Qué necesita Cartaginés?

El panorama es claro: el equipo blanquiazul necesita ganar o empatar con goles para avanzar; si queda 0-0, en penales puede avanzar para jugar contra Seattle.

Cartaginés está ante una oportunidad grande de dar el golpe fuera de casa. Esta noche sabrá si logra la hazaña.

vancouverCartaginéspartidohoracanalconcachampions
Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

