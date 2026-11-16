Varios exjugadores han visitado a Argenis Fernández en la cárcel y uno de ellos es un ídolo del Saprissa

El exdelantero Argenis Fernández cumple una condena en prisión desde mediados de agosto y, en una visita de La Teja, habló del papel que el fútbol, deporte por el que ha destacado gran parte de su vida, cumple en este momento.

Esta es la segunda parte de una entrevista que el exfutbolista de 39 años le dio a La Teja en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí, Limón.

Argenis aseguró que en este proceso no está solo y contó que algunos amigos del fútbol lo han visitado desde que está en prisión.

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Argenis Fernández, exjugador de Alajuelense y Santos, habló del papel que el fútbol cumple en su vida. Foto: Fernanda Lizano. (Foto: Fernanda Lizano. /Foto: Fernanda Lizano.)

“El tema de fútbol es complicado”

- ¿Quiénes lo han apoyado en este momento?

Muchas personas, más de las que pensé que iban a estar apoyándome. Amigos de fútbol, de infancia, familiares, allegados y hace poco recibí la visita de algunos excompañeros de la Liga.

Me visitaron Cristian Oviedo, Carlos Clark, Porfirio López y Víctor Cordero del Saprissa, que es un caballero (trabajaron juntos en Santos).

- ¿Le hace falta el fútbol?

Sí, hace muchos años Dios me quitó el privilegio y el don que me había dado, debido a mi desorden y desobediencia como ser humano.

Me retiré a los 28 años y no entendía el propósito de por qué me tenía que retirar. Tuve un problema en mi columna que me hizo retirarme de la noche a la mañana y no lo entendía, y muchas veces le reclamé a Dios por qué, si me había dado un talento, había permitido que se me fuera tan pronto.

Es algo con lo que he vivido toda mi vida y he amado, como deporte. Me ha dado mucha disciplina, he podido enseñar a muchas personas, a muchos niños a través del deporte.

Hace poco jugué un partido con compañeros de acá, pero ya el Señor me había dicho: “Mirá, Argenis, no juegues más fútbol porque te está causando problemas”, porque dentro del pabellón me pusieron como técnico.

Les dije a los muchachos que no iba a jugar más y un día estaba trabajando como repartidor de comidas dentro del pabellón y me dijeron que me habían incluido en una lista para jugar, me fui a cambiar para compartir un ratito.

Salgo y en la primera jugada que tengo, hago un trabonazo con un muchacho y me lesiono la rodilla. En el momento que hice el trabonazo, el Señor me dice: “¿No te dije que no jugaras más fútbol? Eso te está causando problemas".

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Argenis Fernández es recordado por su paso en Alajuelense. Foto: archivo.

Entonces ahí mismo en la cancha le pedí perdón a Dios por mi desobediencia. Ahorita ando con una rodilla superhinchada, con mucho dolor.

Y entiendo que cada día que le desobedezco a Dios me voy a meter en un problema, porque estoy acá por una desobediencia a Dios, porque ya yo era conocedor de la palabra, y el no hacerle caso me provocó este problema.

Ahora me vuelve a hablar otra vez, le desobedezco a Dios, me meto en otro problema. Entonces, he entendido que Él quiere que dependa de Él. Soy profesional, licenciado en Ciencias del Deporte, en Educación Física, en Ciencias del Movimiento, tengo licencia de entrenador.

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Y un día, en una madrugada le preguntaba qué iba a pasar con todo lo que me había dado la carrera. ¿Por qué me había permitido estudiar?

Y la respuesta que recibí de Él fue: “No has entendido todavía que tienes que depender de mí”. Entonces, por eso entiendo que mi ministerio va más allá de solamente un llamado a un trabajo específico, sino que tengo que continuar sirviéndoles a muchas personas que no conocen de Dios, que no saben lo que es estar en la presencia de Dios, que no saben lo que es el propósito de Dios y muchas personas que caminan en la vida sin un propósito, y sin saber creemos que todo es natural.