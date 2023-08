Vea los goles: Doblete de Jesús Godínez le sacó una sonrisa al Herediano en una tarde complicada

Jesús Godínez marcó el camino del triunfo para Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

La primera victoria de Herediano en la Copa Centroamericana deja en el saldo florense tres puntos, el primer lugar del grupo con cuatro unidades, un doblete de Jesús Godínez y pare de contar

¿Por qué? El triunfo 2-0 ante el Águila de El Salvador tal vez le tapó algunas cosas que en el campo no se vieron y otras que pueden doler, un ejemplo, la lesión de Yeltsin Tejeda y dos expulsados, con John Jairo Ruiz y Fernán Faerron, quien volvió a las andadas.

El capitán del Team se perdió el inicio del Apertura 2023 por una sanción de tres fechas y ahora que estaba listo para volver se topa con una lesión que ojalá no sea nada que lo tenga afuera mucho rato.

Pero si por la víspera y la cara del jugador se saca el día, tal vez no tenga buena pinta. Yeltsin salió visiblemente afectado de la cancha, caminando por su cuenta, pero con las manos en la cara y hasta dándole golpes al césped, momentos antes cuando cayó y pidió el cambio.

Otra cara

Y ojo que no fue que el cuadro se rotó a algo por el estilo, Jeaustin Campos dejó claro que a él no le gusta ni cree en esas varas, sino simplemente porque su imagen en el campo no fue la mejor.

Yeltsin Tejeda no pudo disimular su dolor al salir del campo lesionado otra vez. (Rafael Pacheco Granados)

La versión mostrada el domingo pasado en Tibás, cuando le ganó 2-1 al Saprissa en su casa, no se vio tanto, tal vez le sucedió aquel mal tan común del fútbol tico, que se juega al nivel del rival y ante uno de menos fuelle, se suele bajar el espectáculo.

Pasó en Nicaragua también, a donde el duelo ante el Diriangén (1-1) en lo futbolístico tampoco mostró mucho, es algo que nos pasa mucho a nivel nacional.

Hasta en la transmisión de Star Plus, aplicación en la que se transmitió el partido en exclusiva, comentaron que lo de los ticos no fue muy allá y que más bien el Águila pudo haber merecido algún golcito que al final no cayó por la falta de un delantero que le cerrara alguna jugada.

En lo positivo sin duda está Godínez, autor del doblete que marcó la diferencia. Una muy buena jugada de combinación entre Gerson Torres y el Chuy abrió el marcador.

A los 21 minutos el volante florense tomó una bola por el sector derecho, antes de entrar al área colgó el centro, a donde apareció el azteca, para con un cabezazo cambiar la dirección del esférico y poner el único gol del encuentro.

Ya al cierre de la mejenga, al 84′, el mexicano marcó el otro, cerrando una jugada en el área pequeña con un toquecito de izquierda, en un momento que el rival estaba con diez jugadores por una roja.

Fue buena la entrada por la banda derecha de Haxzel Quirós, llegó a línea de fondo, mandó el centro y como debe hacer un “killer” apareció Godínez en su gran tarde para sellar el marcador.

Parecía que las cosas terminaban tranquilas, pero John Jairo Ruiz se expulsó solo al acumular dos amarillas por estarle reclamando al árbitro mexicano Marco Ortiz una falta, este no le tuvo mucha paciencia y rapidito lo echó al 88′.

Ya en tiempo de reposición, Faerron vio otra roja como florense, ya se había tardado este torneo, una plancha arriba fue motivo para que lo echaran antes de tiempo.

Fernán Faerron se volvió a ir expulsado, ya se hace una noticia cliché. (Rafael Pacheco Granados)

En este caso el defensor o los rojiamarillos no se podrían excusar de que al zaguero ya lo tienen fichado, dado que es muy probable que Ortiz no conozca a Fernán ni sus antecedentes, por lo que juzgó única y exclusivamente la jugada. ¿Fue rigurosa la tarjeta? Tal vez, pero roja al fin.

Victoria al fin para el Team, tal vez le faltó brillo y perdió algunas fichas en medio, pero en este tipo de torneos cortos, más en este formato que se juega una sola vuelta en fase de grupos, sacar los resultados están antes que nada, el resto ahí se va viendo sobre la marcha.