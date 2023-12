Víctor Núñez vivió momentos de terror al toparse con La Doce: “Me dio miedo que me asaltaran”

Víctor Núñez fue atacado por La Doce en las afueras del Morera Soto.

A Víctor “Mambo” Núñez le pasó un chile no muy agradable el domingo cuando iba para el estadio Morera Soto a ver el partido entre Alajuelense y Herediano al toparse unos aficionados manudos.

Los fanáticos dejaron la educación y el buen comportamiento de lado cuando vieron llegar a una de las figuras florenses, a quien le lanzaron botellas, vasos plásticos, lo que parece ser cerveza y hasta uno que otro madrazo en una escena que dejó mucho que desear.

En redes sociales quedó grabado el recibimiento en el que el Mambo, inteligentemente, en lugar de ponerse a pelear con un grupo, solo siguió su camino, se cubrió y hasta mostró unas risas, aunque no dejó de ser un momento penoso y sin duda peligroso.

En el programa La Platea de TD Más, el Mambo los identificó como miembros de la barra La Doce y contó que fue un momento que hasta miedo le dio que lo asaltaran.

“Yo me puse gorro y todo para pasar por ahí, pero diay era inevitable, eso fue a 100 metros del estadio. Yo me iba a ir en el bus de Herediano, pero al final se me complicó y no iba a ir pero me decidí al final, Llegué en Uber y me dejó a 100 metros porque ya no podía pasar más”

“Me bajé y cuando me di cuenta estaba en la pura turba de La Doce, dije: ‘la vara es pasar acá amigablemente para que no pase a más’. Al principio comenzó como una mano y otra mano, una birra, dos birras y ya luego latazo. Yo tenía miedo hasta que me asaltaran, esa es la verdad”, comentó.

Núñez hizo la salvedad que después de ese incidente, ya su pasada fue muy tranquila y en calle afuera y adentro del estadio la gente lo trató muy bien y con mucho respeto, que hasta le pidieron fotos.

“La verdad que no hay que generalizar, eso es una minoría, muy pocos”, finalizó.