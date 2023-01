Video: Álvaro Zamora tiene clara sus metas para el 2023

El volante del Saprissa, Álvaro Zamora quiere superar lo logrado en el 2022. José Cordero. (Jose Cordero)

El volante del Deportivo Saprissa, Álvaro Zamora, quiere superar lo logrado en el torneo de Clausura y trabajar duro para aportar con goles y asistencias al campeón nacional.

“A nivel personal pienso en la Selección, es una vitrina que quiero seguir manteniendo y para estar bien en la Selección hay que estar bien en el equipo y trato de mantenerme con ritmo en el equipo, disfrutar todos los días, entrenar muy duro, ganarme un campo de nuevo, porque todos los días hay que ganarse un cupo, pese a que tuve un buen torneo, quiero mejorarlo en estadísticas, goles, asistencias, aportes ofensivos y empezar a ganar.

“El objetivo de cualquier persona es ganar, no me pongo objetivos a largo plazo, si no de vivir el presente, pensar en el momento. Este es un equipo que exige mucho, la afición exige, los objetivos son del día a día y vamos a tratar de conseguirlos”, dijo.

Álvaro Zamora quiere mejorar su trabajo en Saprissa -

El chamaco se siente contento en su regreso al club y desea iniciar el campeonato.

“Empezamos hace un par de días, estoy contento de haber vuelto, el equipo está haciendo doble sesión esta semana, porque el torneo se inicia en breve y nos los tomamos con mucha ilusión, para volver a empezar a ganar, a hacer feliz a la gente de nuevo, luchar por el bicampeonato. Vamos paso a paso, pero estamos trabajando para lo que se venga”, dijo.

Uno de los chineados por la afición del Saprissa está de vuelta con el club

Zamora también contó lo que le dejó su participación en el Mundial de Qatar.

“Traigo una experiencia inolvidable, es un paso muy importante que di en mi carrera, pero eso queda en el pasado, ahora tengo que pensar en el futuro. No solo aprendí de mis compañeros de Selección, con los que convivía todos los días, sino que también aprendí de los rivales, del mundo del fútbol exterior, de cómo se juega y traté de aprender todo lo que pude y aplicarlo en Costa Rica”, añadió.